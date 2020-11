Vrei sa debutezi ca antreprenor si sa lansezi un business in urmatoarea perioada? Trebuie sa stii ca pandemia si distantarea sociala au redefinit ideea de afaceri si ca orice nou business ar trebui sa tina cont de conditiile actuale. Cel mai probabil si in urmatorii ani se vor pastra noile tendinte, asa ca ar trebui sa tii seama de asta.

Mediul online e cel mai indicat. Deci, daca te gandesti la o afacere, vezi daca se aplica sau nu pentru mediul online sau daca macar raspunde unei nevoi curente, stringente.

Nu ai nicio idee? Iata patru idei de afaceri pe care le poti aborda in aceasta perioada:

1.Servicii de realizare site-uri si web design

Orice afacere are nevoie de un site, nu? Si atunci de ce nu ai lansa un business pe marketing online si creare de site-uri.

Migrarea afacerilor in mediul online creeaza oportunitati de business pe care le poti valorifica si tu daca ai cunostintele necesare sau buget suficient pentru a angaja specialisti.

Serviciile de constructie de site-uri si web design vor fi extrem de cautate si in anii urmatori, astfel ca se poate dovedi o idee de afaceri castigatoare.

2.Coaching, chiar si online

Moda consultantei si a dezvoltarii personale individuale a ajuns si la noi mai ales in conditiile in care stresul e in crestere. Astfel daca esti psiholog, ai studii pe partea de psihologie si un atestat, calea iti e deschisa spre o afacere in acest domeniu.

Daca iti place sa dai sfaturi, sa ii ajuti pe ceilalti sa gaseasca solutii pentru probleme lor, dar nu ai nicio diploma pe coaching sau psihologie, poti gasi pe internet cursuri care te vor ajuta sa obtii cunostintele si diploma de care ai nevoie.

3. Magazin online

Vrei sa beneficiezi si tu de cresterea de 40% a comertului online? Un magazin pe internet e extrem de potrivit in perioada in care distantarea sociala se impune in orice domeniu si multe magazine de inchid temporar sau permanent.

In plus, costurile cu un magazin online sunt mai mici decat pentru unul fizic si e mai usor de gestionat.

Tot tu te poti ocupa si de promovarea magazinului online. Poti urma cursuri online de marketing online, pentru a invata despre SEO, administrare de campanii pe Google Ads si Facebook, astfel incat sa obtii rezultate cat mai bune cu afacerea ta.

Nu stii cum sa iti promovezi afacerea? Fa testul pus la dispozitie de PR2Advertising.ro si vezi ce i se potriveste afacerii tale. Il gasesti aici: https://pr2advertising.ro/test-de-ce-tip-de-promovare-are-nevoie-afacerea-ta.

4.Consultanta pe fonduri europene

Cu atat de multe scheme de finantare si atat de mult buget care sta sa vina pentru afacerile afectate de pandemie, un mare business va fi o companie care sa ajute IMM-urile sa obtina bani nerambursabili.

E o mare oportunitate de business aici, insa e nevoie si sa i cunostinte pentru a te asigura ca le poti oferi servicii de calitate clientilor. Totusi, daca reusesti sa gasesti cativa clienti care pot accesa sume mari din fonduri europene, iti poti asigura un trai bun pentru o perioada rezonabila de timp.

Mai sunt multe idei bune pe care le poti pune in practica, insa trebuie sa tii cont de faptul ca un business nu e o vacanta si ca uneori va fi stresant si greu. Tocmai de aceea, inarmeaza-te cu rabdare si conteaza pe munca si dedicare pentru ca afacerea ta sa ajunga una de succes.

Sursa: Afaceri-si-leadership-feminin.ro