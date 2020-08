Vara este anotimpul ideal in care poti sa-ti mentii un stil de viata sanatos si plin de energie. Specialistii in alimentatie recomanda ca in sezonul cald sa se consume alimente usoare, multe lichide si apa din plin, deoarece corpul nostru are nevoie de hidratare mai intensa in aceasta perioada.

Mai jos iti vom prezenta o lista cu alimente pe care le poti consuma cu incredere in sezonul cald. Totodata, este recomandat ca acestea sa fie depozitate adecvat in echipamente frigorifice de calitate care sa le asigure prospetimea.

Pepenele rosu cel mai consumat fruct vara, are aproximativ 90% apa si foarte putine calorii. Nu inlocuieste apa, insa potoleste setea, spre deosebire de sucurile din comert. Datorita licopenului, acest fruct ofera protectie pielii si o ajuta sa se regenereze. Pepenele rosu este bogat in vitamina A si C precum si in potasiu, beta-caroten, si vitamina B6.

Pepenele galben bogat in beta caroten. Desi este mai dulce decat pepenele rosu, este ideal in sezonul cald si nu creeaza senzatie de sete. Beta-carotenul contribuie la inmultirea celulelor si a diferentierii acestora. Pepenele galben este bogat in vitamina A si are continut redus de vitamina A.

Afinele, sunt perfecte intr-o zi de vara. Acestea au proprietati antiinflamatoare si antioxidante. Sunt bogate in fibre si vitamine precum: vitamina C, vitamina K, mangan. Manganul contribuie la formarea sistemului osos si este element cheie in producerea enzimelor necesare oxidarii.

Pentru a asigura doza zilnică recomandată de mangan, copilul cu vârsta de până în 8 ani ar trebui să consume cam 400-500 g afine.

Capsunile sunt bogate in antioxidanti si au continut redus de calorii. Multi nu stiu, dar 100 de grame de capsuni contin mai multa vitamina C decat o portocala si calorii reduse. In acelasi timp are mai multe fibre decat o felie de paine. Aceste fructe au proprietati antiinflamatoare si antioxidante.

Ciresele sunt extraordinare in zilele calde de vara. Aceste fructe sunt bogate in antioxidanti precum quercetina si antocianina care au rolul de a reduce sansele de aparitie a cancerului si a bolilor de inima. In acelasi timp ciresele au in componenta melatonina, substanta care contribuie la un somn mai odihnitor.

Merele se coc toamna, totusi daca va aflati intr-o zona mai calduroasa puteti profita de ele mai repede. Merele sunt sarace in calorii, dar bogate in fibre.

Rosiile au licopen, un antioxidant care are rol protector asupra celulelor si scade colesterolul. Acestea pot fi consumate atat in sezonul cald cat si in cel rece in combinatie cu branza, salate sau suc pe care il poti folosi in ciorbe, paste si alte preparate culinare. Este recomandat ca acestea sa fie consumate cat mai des posibil.

Castravetii au in componenta 95% apa si foarte putine calorii. Acestia sunt bogati in fitonutrienti – substante care au rol protector asupra organismulului impotriva bolilor. De asemenea, are proprietati antioxidante si anti-inflamatorii.

Dovleceii sunt din abundenta vara. Are caracteristici asemanatoare cu castravetii, avand 94% apa si un grad redus de calorii. In acelasi timp sunt bogati in nutrient, vitamina C si potasiu. Beneficiile dovleceilor sunt scaderea tensiunii arteriale, stimularea sistemului imunitar si protejarea celulelor. Acestia pot fi consumati fie in salate, fie in combinatie cu alte legume la cuptor, sau facuti pane cu oua.

Vinetele au in componenta multe fibre si antioxidanti. Acestea contribuie la scaderea colesterolului si ofera protective organismului impotriva bolilor de inima. Mai mult decat atat, daca se prepara simplu prin coacere pe gratar, au continut redus de calorii. Se recomanda evitarea prajelilor sau folosirea unei cantitati mari de ulei la prepararea lor.