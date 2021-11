Doru Guşman, impresarul şi prietenul lui Petrică Mîţu Stoian, la familia căruia acesta locuia de mulţi ani, a mărturisit că artistul nu a ştiut că a avut COVID decât după ce a făcut un computer tomograf, iar medicii i-au spus că trecuse prin boală şi că avea plămânii afectaţi, notează click.ro.

Impresarul Doru Guşman, prietenul bun al lui Petrică Mîţu Stoian, decedat sâmbătă seară la 61 de ani, a făcut primele declaraţii şi a povestit cum a ajuns solis­tul la clinica privată Nera din Reşiţa.

Artistul a locuit în ultimii 16 ani împreună cu soţii Guşman, la Craiova, şi mereu spunea că ei sunt familia lui.

„Petre a aflat că a avut COVID pe 20 sau 22 oc­tombrie, după ce a făcut un computer tomograf şi pe acel CT i-a scris «situaţie post COVID». Cu vreo 10 zile înainte, s-a simţit rău. Avea ba temperatură, ba îl du­rea capul, a luat paraceta­mol, a luat fervex şi i-a trecut. În fiecare zi îşi făcea test rapid. Avem dovadă vreo trei din ele. Fiica mea e medic sto­matolog şi i le trimitea ei. Îi spunea «Nană, uite că nu am nici azi COVID». Deci, de aflat a aflat în urma rezulta­tu­lui acestui CT, în care se spune că pe plămânul drept are acel geam mat, pe care am înţeles că toţi sau aproape toţi, 80-90% dintre cei care trec prin COVID, rămân cu acel geam mat care dispare cu timpul a două, trei luni. Petre a aflat, ulterior, nu ştiu dacă de la cineva sau de pe internet, că la Constanţa şi Reşiţa ar fi o clinică unde te bagă într-o cameră hiperbară şi scapi mai repede de acel geam mat de pe plămân. A aflat că la Reşiţa clinica e în vârful muntelui, că e aer curat, numai aşa-mi spunea”, a declarat impresarul artistului, citat de adevarul.ro.

