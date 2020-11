“Scena Creativ la Sat” este unul din cele mai complexe și de durată proiecte de educație non-formală prin cultură derulate până acum de Asociația Lume Bună și, poate, singurul de asemenea anvergură, la nivel național, adaptat cu succes în online în 2020, anul marcat de pandemie.

120 de copii împreună cu profesorii lor coordonatori din 7 școli de la sate din județele Mehedinți, Prahova, Timișoara, Galați, Brașov și Botoșani au creat și montat 6 scurte piese de teatru (2 școli au lucrat în echipă) în perioada martie-septembrie 2020. Toți cei implicați ne-am adaptat permanent și am construit proiectul, etapă cu etapă, având o motivație suficient de puternică de a continua, în ciuda tuturor greutăților.

Pe scurt, copii dornici să încerce lucruri noi, creative, au intrat cu entuziasm în acest proiect desfășurat pe durata unui semestru. Și-au împărțit la început rolurile în echipă, asumându-și sarcini precise de scenariști, regizori, actori ori organizatori și au pornit la treabă. După numai una sau două întâliniri fața-în-față școlile au fost închise. De acum inventivitatea tuturor a trebuit să se manifeste nu doar în proiect, ci și în noul mediu online. A fost nevoie să găsim soluții pentru a depăși în primul rând problemele tehnice și a-i păstra pe toți conectați. Spiritul de echipă și abilitățile de comunicare au fost testate mai mult ca oricând în această nouă formulă. Pentru a-i face mai conștienți și mai mândri de apartenența lor, a le crea o identitate culturală, subiectele abordate au trebuit să valorifice elemente din cultura locală: povești, tradiții, tipologii umane. În moduri cât se poate de diverse si originale, le-au transpus apoi în scenarii în versuri sau proză, unele fantastice, altele chiar și SF. Nu sunt perfecte, sunt însă făcute cu drag, implicare, din inimă, într-o perioada în care mulți alții ar fi renunțat. Urmărindu-le veți râde, vă veți pune întrebări (chiar filosofice), veți descoperi câte ceva din psihologia copiilor (între 8 și 14 ani) în pandemie.

Piesele Nunta în Oltenia – Corlățel (Mehedinți), Un marțian pe pământ – Cucorăni și Stâncești (Botoșani), Unde o fi mama…? – Drajna (Prahova), În lumea poveștilor – Liebling (Timiș), Jianul modern – Piscu (Galați), Distanța (sau Visul copiilor in pandemie) – Șinca Veche (Brașov) pot fi văzute pe canalul Youtube al asociației

Ca în fiecare an, am realizat o analiză de impact prin aplicarea unui chestionar standardizat la începutul și la finalul proiectului. Studiul a fost realizat de sociologul Claudiu Ivan de la Asociația Centrul pentru Cercetare, Educație și Egalitate de Șanse Sociale (ACCEESS). Pentru o mai mare relevanță, studiul a fost derulat atât în rândul elevilor beneficiari ai proiectului (95 de răspunsuri analizate), cât și în rândul unor elevi non-beneficiari (grup mai mic, de control) dintr-una din școlile în care intervenția a avut loc (9 răspunsuri analizate). În continuare vom semnala cu (*) datele provenite din acest studiu.

În plus, am lansat o serie de chestionare ad-hoc atât copiilor cât și profesorilor coordonatori care au participant pe perioada verii la cele 3 mari evenimente anuale organizate de noi, adaptate în online.

Uitându-ne în urmă avem acum un tablou complet cu PIERDERILE (-) și CÂȘTIGURILE (+) în urma situației cu totul speciale generate de pandemie.

1. Activitatea cluburilor a putut continua numai alocând resurse importante – Din 35 de Cluburi înscrise la începutul anului școlar 2019-2020 în competiția Club Activ CELS (Călătorie Educativă în Lumea Satului), din cauza greutăților aduse de pandemie, doar 19 au dus activitățile până la sfârșitul anului școlar și au putut intra astfel în evaluarea finală. + În proiectul Scena Creativ la Sat s-au înscris inițial 5 cluburi. La scurt timp s-au adăugat încă 2. Toate 7 au reușit să-l finalizeze și să se claseze primele în competiția Club Activ CELS. Un factor decisiv a fost co-finanțarea Administrației Fondului Cultural Național (AFCN) de care a beneficiat în plus acest proiect, comparativ cu celelalte derulate de asociația noastră. 2. Adaptarea pieselor de teatru online – urmărim tendințele actuale – Din cauză că școlile au rămas închise, nu s-au mai putut pune în scenă piesele la serbarea de final de an, eveniment mult-așteptat, tradițional deja, în comunitățile în care cluburile ființează de câțiva ani. Copiii ar fi trebuit să ia în propriile mâini organizarea întregului eveniment, să lanseze invitații, să creeze afișul, să fie amfitrioni pentru rudele, profesorii și chiar membrii de seamă ai comunităților lor. + Urmărind tendințele, am decis că varianta cea mai bună este să filmăm piesele. 4 dintre cluburi a reușit acest lucru în vacanța de vară sau la începutul noului an școlar. Astfel, o parte din copii au intrat nu dor în rolurile din piese, ci și în cele de regizori, costumieri și scenografi. În unele școli însă nu a mai fost posibilă reunirea actorilor așa au înregistrat piesele audio și le-au ilustrat cu propriile lor desene sau imagini de arhivă. Acestea se află acum online de unde, poate mai mult decât într-o situație normală, si-au luat zborul prin aceste fire digitale nevăzute până hăt-departe, în lumea-ntreagă. Unul dintre scenarii – “Distanța” – a primit chiar o recunoaștere internațională, prin mențiunea obținută la un concurs de gen din Republica Moldova. 3. Am compensat lipsa contactului fizic prin activități online interesante, motivante – În urma suspendării cursurilor în școală, 97% din copiii chestionați au spus că le lipsește relația directă cu colegii, 68% s-au simțit mai triști decât de obicei iar 74% ar fi avut nevoie de mai multe posibilități de petrecere a timpului liber. Ei declară, în proporție de peste 90%, că școala este un loc unde în mare sau foarte mare măsură le face plăcere să meargă și în care se înțeleg bine cu colegii. (*) Cele mai mari neplăceri în perioada pandemiei, au fost neînțelegerea lecțiilor în interacțiunea de la distanță, lipsa interacțiunii directe cu colegii, faptul că nu și-au putut întâlni prietenii. (*) La acestea s-a adăugat și faptul că o pondere semnificativă dintre elevi au avut dificultăți în a participa la activitățile școlare la distanță având în vedere că unul din trei (33,7%) nu a avut la dispoziție un laptop/calculator acasă, unul din patru (23,1%) nu a avut acces la internet, iar unul din cinci (20,2%) nu a avut la dispoziție minute de convorbire nelimitată. (*) + În aceste condiții dificile credem că am reușit să compensăm lipsa contactului fizic, prin activități interesante, de echipă, chiar dacă în online. La final, 86% dintre copii chestionați au considerat că participarea la proiect i-a ajutat să facă față mai bine perioadei. Elevii beneficiarii au apreciat utilitatea activităților derulate în proiect, cel puțin unul din doi considerând că acesta a fost principalul motiv pentru care au participat la Club CELS. Alte motive foarte importante care au atras elevii la activitățile proiectului au fost atractivitatea activităților și a modului în care cadrele didactice au organizat activitățile. Cel puțin nouă din zece elevi beneficiari (91,3%) au considerat de ajutor sprijinul primit în proiect; 39,4% s-au bucurat lucrând cu ceilalți, și-au dezvoltat spiritul de echipă și abilitățile de comunicare iar 26% au considerat că au aflat lucruri noi utile pentru viața lor în general. (*) Chestionați și în cadrul evenimentelor online organizate de noi în vară, au notat cu 4,3 (pe o scară de la 1 la 5) gradul de motivare în activitățile Clubului. Eforturile de comunicare au crescut semnificativ (de cele mai multe ori la telefon ori pe whatsapp) între profesori și copii, între Larisa Popescu (în calitate de coordonator al proiectului) si profesori, ba chiar și între profesori și părinții copiilor, pentru că resursele tehnice la sate sunt, după cum se știe, destul de precare. 4. Am îmbunătățit percepția elevilor asupra rostului educației – La începutul proiectului aproximativ unul din șase elevi (17,9%) nu știa care este rostul învățării, adică nu au putut indica cel mai important motiv pentru a învăța. (*) + La finalul proiectului procentul celor care nu au putut furniza un răspuns a scăzut la 2,1%. Putem astfel considera că un alt aspect asupra căruia se pare că proiectul a avut o influență pozitivă este percepția elevilor asupra rostului educației. (*) De asemenea, a crescut semnificativ ponderea elevilor care consideră că ”rostul învățării este de a dezvolta o carieră profesională” (de la 37,9% la începutul proiectului la 56,8% la finalul acestuia) în detrimentul altor posibile motive precum ”plăcerea de a învăța”, ”pentru a obține note bune” sau ”pentru a fi apreciat de ceilalți”. (*) 5. Evenimente offline adaptate cu succes în online – Ca în fiecare an, am răsplătit eforturile și implicarea copiilor, profesorilor și Cluburilor CELS organizând 3 evenimente distincte. Trebuiau să fie o tabără urbană în capitală pentru cei mai merituoși copii, premierea celor mai dedicați 7 profesori coordonatori din toate cele 35 de cluburi înscrise la începutul anului școlar în competiția Club Activ CELS (o întâlnire într-un cadru natural deosebit) și Caravana Magia Educației la Sat care presupunea deplasarea echipei asociației în satul Corlățel din județul Mehedinți. Nici unul din aceste evenimente nu a mai avut loc fizic, pe toate le-am adaptat în online pierzând experienta senzorială, emotia pe viu care nu poate fi înlocuită cu nimic, dorurile și regretele de a nu ne putea întâlni fizic fiind considerabile. + Cu imaginație și ceva eforturi organizatorice, dar și în ciuda reticențelor și neîncrederii participanților că va ieși bine, am transformat toate aceste evenimente în succese online: Premierea profesorilor (6-7 iulie), Caravana Zoom Corlățel-Mehedinți (21-22 iulie) și Tabăra online pentru copii (26-28 august). „Acum în online, deși pe o durată mai scurtă (maximum 3 ore jumătate într-o zi) conectarea a fost 100%. Senzațiile se limitează la vizual și audio iar interacțiunea la ceea ce comunici, mental și emotional. Pe de o parte nu s-au mai format “bisericuțe”, toți au avut ocazia să vorbească, să se asculte unii pe alții, să se cunoască în egală măsură. Pe de altă parte nici nu am mai pierdut timpul ca în offline cu activități organizatorice, drumuri de colo-colo, toate contra cronometru din dorința de a le oferi cât mai multe experiențe.” – a constatat Larisa Popescu, președinta Asociației Lume Bună. De la actrița Katia Pascariu care a ținut un atelier online de teatru, am primt aceste impresii: „Mediul online nu este obligatoriu sec și ostil, din contră – spațiul fizic nu a mai contat și am simțit că s-a creat între noi un spațiu al încrederii și al sincerității. Eu le-am vorbit despre curaj, iar ei mi-au răspuns tot cu sinceritate și cu multă candoare și s-au vulnerabilizat, povestind despre propriile temeri și dorințe. Esența teatrului nu a lipsit: aici și acum!” 6. Cifrele bune ale online-ului – Chiar înainte de a ajunge să vorbim atâta în/despre online, adică înainte de pandemie, ne confruntam cu lipsa interacțiunii fizice. În anul școlar 2018-2019 am coordonat activitatea a 52 de cluburi iar în 2019-2020 am început cu 35. Imposibil să ne deplasăm în atâtea locuri răsfirate prin toată țara o mână de oameni care, în mare parte, fac voluntariat. În toți acești ani în care am coordonat activitățile in Cluburi pentru sute de copii și zeci de profesori am reușit să ne întâlnim față în față cu o foarte mică parte dintre ei. Cheltuielile de timp și bani ar fi depășit cu mult resursele noastre. + De când am trecut în online cifrele s-au schimbat semnificativ. Ne-am cunoscut, chiar și numai virtual, cu atât de mulți dintre beneficiarii programelor noastre (lucru de neimaginat înainte) și avem un feedback atât de bun de la ei, pentru că simțeau atât de mult nevoie de a se conecta cu noi și mai mult, ei între ei (copii și profesori din toată țara), încât am lansat o nouă serie de întâlniri săptămânale online între membrii asociației și membrii a 3-4 cluburi simultan „Cluburile CELS cu noi pe Zoom”. În plus, la cele 3 evenimente ale verii trecute: · am adunat mult mai mulți participanți de ambele părți: mai mulți copii și profesori și mai mulți specialiști în educație pe care i-am putut aduce să le țină ateliere interesante și interactive · economisind bani prin renunțarea la deplasare și cu ajutorul unor parteneri (persoane fizice și juridice) generoși, am oferit premianților cadouri mai substanțiale, cel mai important fiind un ebook reader

Sintetizând, considerăm proiectul Scena creativ la sat ca fiind un success din cel puțin 3 perspective:

atingerea obiectivului propus chiar într-o perioada dificilă;

depășirea numărului de beneficiari față de ceea ce planificasem (120 de copii în loc de 100, 7 comunități beneficiare față de cele 5 planificate);

lecțiile învățate în perioada de adaptare a implementării în noul context cauzat de pandemia Covid-19.

O altă concluzie este că situațiile dificile pot fi depăsite mai ușor printr-o bună comunicare, optimism, încredere, hotărâre, cu umor și creativitate.

Și profesorii coordonatori ne-au scris despre impactul pozitiv al proiectului asupra elevilor lor:

“I-a mobilizat și i-a motivat pe micii actori, i-a introdus într-o lume a imaginației, într-o lume minunată, o lume în care binele învinge, întotdeauna, răul; i-a ajutat pe elevii școlii noastre să depășească cu energie pozitivă situația dificilă în care s-au aflat.” Valentina Papp – Liebling, Timiș

” Le-a oferit elevilor oportunitatea de a-și pune în valoare abilitățile artistice, creativitatea, originalitatea.” Ana Maria Petrea – Piscu, Galați

“ne întălnim la răscruce și acolo ne jucăm fiecare rolul ales, ei de scenariști, de actori, eu de șef de trib. Și ce minunăție de piesă ne iese ,,Visul copiilor în pandemie”, încât nu mai avem răbdare să așteptăm la semafor să apără culoarea verde, să începem repetițiile și să o punem în scenă. Și creând am uitat de viruși, de frici, de singurătate. Niciodată n-am fost mai apropiați ca atunci în visul copiilor…” Elena Spiridon – Șinca Veche, Brașov”

DESPRE

În Asociația Lume Bună valorificăm patrimoniul cultural din satul românesc în proiecte complexe, pe termen lung, care au ca scop formarea unei identități culturale, responsabilizarea socială și dezvoltarea creativității copiilor din zonele rurale. Fiind puși în diferite roluri și situații, tinerii dobândesc o serie de abilități practice care-i pregătesc pentru viitoare meserii: cooperare, comunicare, luarea de decizii, înscrierea într-un interval de timp limitat, creativitate atât artistică cât și în găsirea de soluții și resurse pentru atingerea scopului pe care și-l propun. Toate proiectele asociației au ca ultim scop contribuția la reușita în viață și împlinirea tinerilor, cu impact în dezvoltarea comunităților locale.

Ne adresăm în special copiilor din grupuri vulnerabile, din mediul rural, ale căror șanse educaționale sunt afectate de condiția familiei – un nivel educațional mai redus, familii monoparentale, ori marcate de sărăcie. Ei sunt expuși unui risc mai ridicat de părăsire timpurie a școlii și, în cazul celor care continuă să frecventeze școala, unui risc de acumulări educaționale mai redus. Prevalența sărăciei și un standard de viață mai scăzut fac din mediul rural un context mult mai puțin favorabil învățării, achiziției de cunoștințe și de abilități care să poată fi ulterior utilizate în viața de adult, pe piața muncii sau în relațiile economice. Anul acesta, situația dificilă în care oricum se află acești copii, a fost mult agravată de pandemie.

Calatorie Educativa in Lumea Satului (CELS) a pornit în anul școlar 2011-2012 cu scopul de a crea o legatură între rural și urban prin activități socio-educative pentru copiii cu vârste cuprinse între 6-11 ani. De la an la an numărul școlilor participante a crescut, astfel că în 2014 am dezvoltat și extins acest program introducând Competiția Club Activ CELS prin care, la sfârșitul fiecărui an școlar, evaluăm activitatea fiecărui club prin prisma implicării profesorilor coordonatori și a rezultatelor obținute. Am continuat să creăm programe tot mai complexe, pe termen mai lung (până la un semestru), pe care le-am reunit în seria “Creativ la Sat” care a debutat în 2018 cu Revista Creativ la Sat – în care fiecare școală produce o revistă locală. Am adăugat Coletul Creativ la Sat în 2019 – în care câte 2 școli fac schimb de zestre prin colete pe care și le expediază reciproc – și Scena Creativ la Sat în 2020 – în care sunt create, scrise și montate scurte piese de teatru.

Proiectul Scena Creativ la Sat este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finațării.