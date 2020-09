Aditivii alimentari sunt substante care contribuie la prelucrarea, producerea, tratarea sau ambalarea alimentelor. Acestia se adauga in alimente in mod intentionat, in scop tehnologic. Fiind considerati in general nocivi pentru sanatate, aditivii alimentari nu sunt atat de periculosi incat sa devina toxici pentru organismul uman.

Atunci cand vrei sa cumperi un produs, primul lucru pe care il faci este sa citesti eticheta acestuia, sa vezi ce contine. De multe ori nu intelegi denumirile si chiar te miri cat de multi aditivi contine acel produs. Insa, pentru a sti ce fel de alimente sa alegi, trebuie sa intelegi ce rol si efect au aditivii asupra sanatatii.

Avantajele aditivilor alimentari

Unul dintre avantajele folosirii aditivilor in alimentatie este ca mentin valoarea nutritiva a alimentelor. In timpul procesarii, alimentele isi pot pierde mineralele sau vitaminele, iar pentru a nu se intampla acest lucru se folosesc aditivi alimentari. Pentru persoanele care au nevoi nutritionale speciale, aditivii alimentari aduc doar beneficii.

Vitaminele A, C, D, E, acidul folic sau oxidul de fier se adauga in prepararea produselor cum ar fi painea, biscutitii, pastele, margarina sau deserturile pe baza de gelatina. Daca o prajitura facuta in cuptor patiserie este realizata cu gelatina, aceasta contine aditivi alimentari. Totodata, aditivii mai sunt folositi si pentru a da culoarea dorita alimentelor incolore.

Un alt avantaj al aditivilor alimentari este ca imbunatatesc aspectul si textura produsului. Procesul de fabricatie poate schimba aroma sau felul in care arata un produs, iar pentru acest lucru se adauga indulcitori sau mirodenii care contribuie la pastrarea texturii initiale.

In acelasi timp, aditivii alimentari sunt folositi pentru a creste termenul de valabilitate al alimentelor. Pentru ca prin consumarea unor alimente infectate cu microorganisme se poate ajunge la toxiinfectii alimentare, majoritatea produselor contin aditivi alimentari, deoarece acestia ajuta la pastrarea si prevenirea deteriorarii. De exemplu, sarea si alti aditivi alimentari naturali sunt folositi in alimentatie pentru a contribui la timpul de conservare. In acest fel, aditivii au rolul de a mentine calitatea alimentelor pe o perioada lunga de timp.

Tipuri de aditivi alimentari folositi cel mai des

1. Indulcitori – sunt substante care dau gust dulce aliemntelor; 2. Coloranti – se folosesc pentru a reda sau adauga culoare produselor alimentare incolore; 3. Conservanti – sunt substante care prelungesc timpul de stabilitate atunci cand produsul este depozitat. Acestia au rolul de a proteja alimentele de deteriorare si previn cresterea microorganismelor; 4. Antioxidanti – sunt substante folosite cu scopul de a preveni modificarea culorii sau rancezimea grasimii;

Avizarea aditivilor

Pentru a putea adauga aditivi alimentari in alimente, este nevoie sa obtii aprobare din partea Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara (EFSA). Acest lucru se face in urma unor analize profunde asupra aditivilor pentru a se putea confirma faptul ca acesta nu produce efecte toxice asupra organismului. Totodata, acest studiu este realizat si pentru confirmarea faptului ca aditivii folositi in aliemnte nu contribuie la aparitia cancerului sau la mutatii genetice.

In urma efectuarii analizei se stabilesc dozele de aditivi care pot fi introduse fara a crea probleme medicale oamenilor. In acest fel, putem spune ca aditivii pe care-i gasim in alimentele din comert sunt testati si verificati astfel incat sa nu aiba efecte negative asupra sanatatii omului.

Asadar, aditivii alimentari sunt folositi in scop benefic pentru sanatate, si nu pentru a masca calitatea inferioara sau efectele negative ale produsului.