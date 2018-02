Printul Harry este in culmea fericirii. Se face baiat cuminte si renunta la burlacie. Plin de entuziasm, printul de Wales a anuntat logodna mezinului familiei regale, cu iubita sa, actrita americana Meghan Markle, intr-o ceremonie fastuoasa.

Pentru ca un astfel de moment e prilej de sarbatoare pentru familia regala, evenimentul trebuia celebrat cum se cuvine. Unde altundeva, decat la Palatul Kensington, in fata presei si a jurnalistilor de pe tot mapamondul.

Ocazie cu care fericita logodnica si-a etalat inelul cu doua diamante nepretuite. Presa de peste ocean a fost tot timpul cu ochii pe ei, incercand sa afle detalii insemnate despre valoarea bijuteriei.

Extrem de emotionati, cei doi indragostiti au aparut pentru prima oara impreuna in public, intr-un cadru oficial in fata jurnalistilor din lumea intreaga, pentru a-si anunta oficial logodna. Radiind de fericire si extrem de eleganta, imbracata intr-un palton alb, viitoarea printesa era in acelasi timp vadit emotionata de amploarea evenimentului. Pe parcursul sedintei foto nu s-a putut dezlipi de bratul logodnicului ei.

Printul Harry nu a vrut, insa, sa ofere detalii despre cererea in casatorie si modul in care i-a cerut mana logodnicei sale. Mostenitorul coroanei britanice regale a anuntat doar faptul ca se vor casatori, in primavara acestui an, iar Meghan Markle va primi titlul de printesa sau ducesa de Sussex.

In cadrul sedintei foto, organizata la gradinile Sunken de la Palatul Kensington, presa a filmat si fotografiat in detaliu minunata bijuterie cu diamante.

Designul inelului cu diamante a fost conceput dupa ideea printului Harry

Inelul a fost conceput de insusi printul Harry, proiectat si gandit pana la cele mai mici detalii. Cateva diamante care se regasesc in inelul viitoarei printese de la Palatul Kensington au apartinut regretatei printese Diana, mama printului Harry. Mai exact, la realizarea lui, printul indragostit a dorit sa se foloseasca doua diamante din colectia personala a mamei sale, printesa Diana. O raritate, pe care expertii din industria bijuteriilor, au numit-o nepretuita.

Bijuteria are o banda de aur galben si o piatra centrala care provine din Botswana, o tara cu o insemnatate aparte pentru cei doi indragostiti. Harry a vizitat de multe ori aceasta tara iar cu ocazia zilei de nastere a viitoarei sale logodnice, la implinirea varstei de 36 de ani, cei doi au petrecut clipe de neuitat, in minunata vacanta din Africa de Sud din luna septembrie.

Designerul din spatele realizarii bijuteriei purtate de Megan Markle este nimeni altul decat Cleave and Company, bijutierul preferat al reginei Elisabeta a II-a.

Intr-un interviu acordat BBC, viitorul mire, a cincea persoana pe linia tronului britanic, a spus ca aurul galben ce se regaseste in cadrul bijuterei este o preferinta a logodnicei sale.

In centru este un diamant din Botswana, o tara speciala pentru cei doi îndrăgostiți. Harry a vizitat de mai multe ori această țară. Totodată, prințul Harry și Meghan Markle și-au petrecut împreună o vacanță aici, în luna septembrie. Cei doi formeaza un cuplu de peste un an si jumatate, dar au incercat sa pstreze relatia departe de ochii presei. Prima lor aparitie publica a fost in septembrie 2017, in Canada, unde au mers impreuna la Jocurile Invictus.

Intr-o incercare de a stabili pretul bijuteriei, Katryn Money, vicepresedintele unei cunoscute companii de bijuterii britanice a estimat ca inelul, format din diamante perfecte are 6,5 carate in total, iar piatra centrala are 5 carate.

La randul ei, Amanda Winters, de la Blue Nile, unul dintre cei mai mari retaileri online de diamante, evalueaza ca un astfel de inel ar valora intre 35.000 si 350.000 de dolari, in functie de taietura si calitatea diamantelor. Daca diamantele folosite sunt din clasa mijlocie, bijuteria ar fi costa intre 35.000 si 40.000 de dolari.

Cu toate acestea, expertii in comertul cu diamante se declara nesiguri si spun ca, indiferent de calitatea diamantelor, faptul ca ele au apartinut printesei Diana, face imposibil de stabilit valoarea exacta a inelului.

Harry, in varsta de 33 de ani si Meghan Markle, in varsta de 36 de ani, s-au logodit la inceputul lunii noiembrie 2017 si se vor casatori in primavara. Data exacta a nuntii inca nu se cunoaste.

