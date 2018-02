Uneori este in regula sa exagerezi cand vine vorba de bijuterii si accesorii, dar ai grija ca modelele sa fie alese cu gust. Este ok sa porti tricouri cu Mikey Mouse si cand esti adult, dar e neaparat nevoie sa porti bijuteriile unui designer indraznet, care sa te scoata din anonimat, asa cum procedeaza marile staruri de la Holywood. Modelele de bijuterii spectaculoase sunt perfecte daca stii sa le combini cu tinuta.

Pe langa rochiile cu croieli din ce in ce mai indraznete si look-urile diverse, cerceii si bratarile statement, dar si colierele de mari dimensiuni, cu multe pietre pretioase sunt asii din maneca ai vedetelor, atunci cand pasesc pe covorul rosu. Nu strica sa arunci o privire si sa vezi ce mai poarta vedetele internationale pe covorul rosu. Sunt o adevarata sursa de inspiratie pentru oricine.

Bijuterii pretioase, opulente si multe carate, ultimul trend pe covorul rosu

Chiar daca la decernarea Globurilor de Aur 2018 vedetele au ales sa poarte toate tinute all black, pentru sustinerea unei miscari impotriva abuzurilor sexuale, covorul rosu nu a fost lipsit de stralucire si eleganta. Croielile indraznete ale vestimentatiilor au fost completate de bijuteriile pretioase.

De la branduri precum Dior, Chopard, Bvlgari, Cartier sau alte nume renumite de branduri de bijuterii, celebritatile opteaza intotdeauna pentru opulenta si extravaganta in materie de accesorii.

Stim deja ca accesoriile scumpe si bine alese pot schimba o tinuta aparent banala. Asa ca iata cum reusesc sa transforme vedetele, cu un simplu colier sau o pereche de cercei, o tinuta simpla.

Cerceii cu diamante sunt preferatii vedetelor

Impreuna cu un colier din acelasi set sau simpli, cerceii cu diamante, smaralde sau safire, din metale pretioase sunt de nelipsiti la tinutele de gala. De exemplu, una dintre celebrele actrite care arata tot timpul impecabil pe covorul rosu este Blake Lively. Ultima data a fost surprinsa purtand o rochie sofisticata, accesorizata cu o pereche de cercei simpli, rafinati, decorati cu diamante pretioase. La un astfel de outfit a adaugat si doua bratari identice, decorate cu pietre pretioase de smarald.

Astfel, cu o pereche de cercei cu pietre pretioase din aur roz sau alb poti obtine un look simplu si rafinat ca al celebrei actrite.

Si alte celebritati au ales sa iasa in evidenta purtand cercei pretiosi. Nicole Kidman a ales in materie de accesorii sa poarte o pereche de cercei Art Deco, cu diamante si platina. Meryl Streep a ales o pereche de cercei de mici dimensiuni, dar cu multe carate, din onix, diamante si aur.

In astfel de momente, mai ales, celebritatile aleg luxul, cercei cu diferite forme, culori si dimensiuni, dar neaparat cu pietre pretioase si materiale scumpe. Inspira-te si tu de la ele!

Colierele statement au fost preferate in locul celor fine

Daca pana acum, in defilarile pe covorul rosu, starurile optau pentru coliere de mici dimensiuni, in ultima perioada, acestea au fost inlocuite cu unele impresionante, ce imbraca complet gatul si decolteul sau purtate peste rochiile cu guler. Colierele la baza gatului, de inspiratie tribala sau precum cele purtate de regine si printese, in stil choker, in forma de para, coliere in forma de sarpe sau cu franjuri, din aur alb, roz sau galben, de mari dimensiuni si cu multe diamante, smaralde sau safire au completat outfit-urile spectaculoase, ale faimoaselor vedete, pe covorul rosu.

Salma Hayek sigur s-a facut remarcata cu acel colier cu aquamarine, diamante si perle, de mari dimensiuni. In acest caz, outfitul ei a fost simplu: o rochie neagra simpla, ce i-a lasat descoperit un singur umar.

Emma Stone, Bella Hadid, Arizona Muse, Anya Rubik, Monica Bellucci, Adriana Lima sau actrita Natalie Portman au optat pentru un singur accesoriu, un superb colier, de mari dimensiuni, cu diamante, safire ori smaralde. Toate au ales rochii pretioase, insa o coafura lejera si simpla, de tip coc, parul lasat liber, bine pieptanat sau aranjat pe o parte. E unul dintre secrete, pe care le poti descoperi la marile vedete, pentru a lasa sa se vada minunata bijuterie, in toata splendoarea ei.

Bratarile opulente au luat locul celor fine, invizibile

Cea mai spectaculoasa bratara intalnita cu ultima ocazie pe covorul rosu a fost cea purtata de Rihana. Cantareata a ales sa poarte, pe langa cercei, inele si colier si o bratara cu flori impresionante, cu multe diamante. O astfel de aparitie nu a putut trece neremarcata.

Uma Thurman a ales sa poarte colier, cercei si o bratara, toate din acelasi set cu diamante la o rochie senzuala, roz pudrat, cu multiple drapaje.

Inelele au fost si ele prezente din plin pe degetele marilor vedete. Alaturi de alte bijuterii, inelele cu pietre de mari dimensiuni si in culori diferite au fost purtate de vedete, in special pe degetul aratator. Retine acest truc, daca vrei sa ai un stil de diva.

Poarta si tu astfel de bijuterii si obtine un look inspirat, precum cel al marilor vedete, la evenimentele importante din viata ta, potrivit https://www.bespecial.ro/bratari-argint.