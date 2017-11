Iarna nu-i ca vara si tinuta sau accesoriile trebuie sa fie in ton cu vremea de afara si trebuie sa se incadreze in tendinte. Astfel, piesele si accesoriile de vara nu mai au ce cauta la tinuta potrivita sezonului rece.

Cu toate acestea, nu trebuie sa-ti sacrifici bijuteriile in favoarea salurilor, esarfelor, palariilor sau manusilor. Cu cat iti alegi bijuteriile potrivite, cu atat poti pune in valoare tinuta, chiar daca e nevoie de haine in straturi sau de alte accesorii, menite sa te protejeze de frigul de afara.

Pentru ca iarna predomina culorile reci, inchise si intense si bijuteriile trebuie sa fie in acelasi ton. Poti alege dintr-o varietate de produse: bijuterii cu fulg de nea sau fulg de zapada, bijuterii cu pietre transparente sau bijuterii statement.

In cazul in care te avantajeaza culorile tari, poti purta tonuri reci de albastru, turcoaz, bordeaux, lime, smarald, fucsia, roz si violet. De asemenea, bijuteriile care au in componenta culoarea anului, rosu, sunt foarte potrivite si in trend, in acest sezon.

Nu neglija accesoriile chiar daca afara sunt minus 20 de grade

Daca iti lipseste inspiratia sau nu stii ce bijuterii sunt potrivite iarna, iti oferim cateva ponturi de ajutor:

Bijuterii din argint sau otel inoxidabil, cele mai potrivite iarna

Vei arata chic iarna aceasta daca accesorizezi tinuta cu bijuterii din argint, otel inoxidabil sau aur alb.

In magazinele online si nu numai gasesti o varietate de bijuterii pe gustul fiecareia. Din colectia de bijuterii potrivite pentru iarna, colectiile din argint se deosebesc de celelalte prin designul spectaculos si modele exclusiviste, cu pietre pretioase sau perle, oferind un plus de senzualitate tinutei. Designerii se intrec in colectii inedite de bijuterii, de calitate si la preturi exceptionale.

Colectiile care aduc in prim plan feminitatea si eleganta, cu tonuri diferite de argintiu si auriu purtate la aceeasi tinuta vor avea ca efect un look delicat si complex.

Coliere suprapuse sau statement

Daca preferi colierele, cele mai potrivite sunt cele care au un design minimalist. Astfel, nu vei avea surpriza, pe vant, frig sau ploaie sa fluture sau sa-ti dispara de la gat.

Sunt adorate si foarte la moda colierele din argint sau otel inoxidabil cu forme de infinit, cruciulite, fluturi sau coliere cu turcoaz, ametist, cu pietre din zirconiu, smarald sau alte cristale si pietre pretioase ori semipretioase.

Lanturile sunt si ele piese versatile care iti permit sa te joci diferit cu fiecare tinuta fara prea mult efort. O femeie cool va alege sa poarte colierele in forma de Y, lungi, ce merg suprapuse cu altele, mai lungi sau mai scurte si in culori diferite Se potrivesc de minune la rochii ori peste malete sau camasi.

Colierele din argint, cu pandantiv fulg de nea sunt cele mai potrivite in aceasta iarna.

Cercei simpli ziua si cu ciucuri seara

Cu minimalismul nu vei da gres niciodata. Pe timp de zi, alege cercei cu un design minimalist, tip surub, in locul celor lungi, zornaitori, pe care vantul ii umfla in toate directiile. La evenimentele de seara sunt potriviti cei cu ciucuri, elemente zwarovski sau pietre pretioase, stil candelabru, cat mai vizibili si mai atragatori. Poti opta pentru un set format din perle, rubine, smaralde sau elemente swarovski.

De asemenea, cerceii fantezie cu forme si culori diferite pot adauga mai multa feminitate unei tinute de zi.

Bratari XXL, ziua

La fel ca si inelele, bratarile pot lipsi cu desavarsire pe timp de zi, mai ales cele fine si subtiri, care vor deveni invizibile sub pulover sau camasa. Insa, daca nu te poti dezlipi de astfel de accesorii, opteaza pentru modelele cu snur rosu sau negru si charm, pe care le poti purta indiferent de ocazie sau tinuta.

Varianta mai opulenta, de bratari potrivite iarna, sunt cele de dimensiuni mari, care merg suprapuse peste manusi, din catifea sau un alt material fin. Au un sistem de prindere sigur si pot fi accesoriul care scoate in evidenta o tinuta monocroma. Manusile si intreaga tinuta vor arata senzational.

Inelul de logodna sau verigheta pot fi singurele care isi fac loc iarna pe degetele tale. La rochiile de seara poti alege sa porti inele cu pietre pretioase cat mai vizibile, in culori sau nonculori.

Ca regula de baza, evita sa porti bijuterii cu nuante de maroniu, aramiu, bej, piersica sau portocaliu. Intuneca fata si te fac sa pari foarte obosita.

Imbogateste-ti si tu caseta de bijuterii cu piese sofisticate care iti completeaza stilul rafinat si feminin, conferind stralucire oricarui outfit. Alegerile pe care le faci sunt cele care conteaza.

Aflati mai multe : https://www.bespecial.ro/