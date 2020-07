Legendara cântăreaţă Tina Turner arată incredibil de bine la vârsta de 80 de ani. Artista lucrează împreună cu DJ Kyogo pentru un remix al celebrului ei hit ”What’s Love Got To Do With It?”, notează click.ro.

După ce anul trecut a spus că s-a retras din industria muzicală, iată că artista lucrează în prezent cu producătorul norvegian Kygo pentru un remix al legendarului ei hit ”What’s Love Got To Do With It?” lansat în 1984. Noua variantă va fi disponibilă vinerea viitoare. ”Nu-mi vin să cred. Voi lansa un cântec în colaborare cu Tina Turner. Este unul din cântecele mele preferate”, a spus DJ Kyogo, pe numele adevărat Kyrre Gørvell-Dahll, care a făcut istorie anul trecut cu un remix al hit-ului lui Whitney Houston, ”Higher Love”, scrie sursa citată.

