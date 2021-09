Idolii adolescenţilor au reuşit să îşi câştige de mici banii din concerte, filmări şi Youtube. Este vorba de Bibi, pe care o ştiţi şi din serialul „Profu” şi Antonio Pican, cântăreţ şi vlogger de succes. Acum, cei doi sunt nedespărţiţi atât pe scenă cât şi în viaţa privată: au concerte şi filmări împreună şi mai nou şi-au cumpărat şi un apartament împreună, potrivit click.ro.

„Să primeşti inelul de logodnă de la persoana iubită este cu siguranţa ceva special, frumos şi unic în viaţă. Consider că îţi trebuie extrem de mult curaj pentru a pune acea întrebare şi ştiu că Anto a făcut acest pas pentru că are mare încredere în mine şi în relaţia noastră. Din punctul nostru de vedere, trebuie să iubeşti mult persoana de lângă tine şi să ai multă încredere în ea ca să poţi să faci acest pas. Ne iubim mult şi fiecare clipă pe care o petrecem împreună e specială. Inelul de logodnă constituie pentru noi un simbol al dragostei şi da, am primit inelul de logodnă, dar asta nu înseamnă că suntem deja şi căsătoriţi. Însemnă că a fost un gest făcut din pură iubire, un gest care înseamnă extrem de mult PENTRU NOI şi ne dorim să ţinem, momentan, aceste sentimente aşa cum sunt acum. Toate vin la timpul lor! Important este că ne iubim şi avem încredere în noi.”

