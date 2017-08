Odata cu avansarea tehnologiei si aparitia unor noi oportunitati in domeniul energiei, tot mai multi antreprenori isi doresc sa beneficieze de avantajele aduse de echipamentele moderne care pot beneficia de reincarcare electrica prin intermediul panourilor solare . Astfel ca departamentul de analiza din cadrul itDepot care se adreseaza mediului de afaceri din Romania a realizat o analiza de piata privind interesul antreprenorilor si producatorilor din judetul Suceava pentru instalarea de panouri solare , precum si situatia de la nivel local in legatura cu programul guvernamental „Casa Verde”.

Anul precedent Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a lansat oficial programul „Casa Verde”, prin intermediul caruia romanii pot primi finantare prin Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) pentru instalarea, inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de alimentare de energie electrica cu energie regenerabila. Vizand inclusiv industria hardware, echipamentele care pot fi reincarcate cu energie regenerabila in urma instalarii de panouri solare sunt cititoare coduri de bare sau imprimante etichete, sumele fiind alocate in functie de tipul activitatii desfasurate de respectiva companie : pana la 3.000 lei pentru instalarea panourilor solare nepresurizate, pana la 6.000 lei pentru montarea panourilor presurizate.

„Casa Verde” are un buget total de 94.739.000 de lei, fondurile fiind distribuite atat persoanele juridice, cat si pentru cele fizice.

Cu scopul de a afla cum au fost alocate fondurile programului „Casa Verde” in judetul Suceava, specialistii itDepot au analizat datele oferite de AFM. Astfel, din totalul de 80.000.000 de lei (pentru persoanele juridice), suma de 2,523,890 de lei a fost distribuita pentru locuitorii din Suceava, judetul pozitionandu-se pe locul 8 la nivel national in ceea ce priveste bugetul. Pe prima pozitie se afla Bucuresti, iar pe ultima este Covasna. Practic, raportand suma acordata la numarul de locuitori din judet, reiese faptul ca au fost alocati cate 4 lei/persoana, indiferent de judet.

Pana pe 18 mai 2017 inclusiv, in judetul Suceava au fost depuse de catre persoanele juridice 419 dosare, ceea ce inseamna ca exista 66 de dosare la fiecare 100.000 de locuitori. Din acest punct de vedere, judetul Suceava se afla pe locul 2 in topul judetelor cu cele mai multe documente inregistrate, in toata tara existand la acesta data 11.141 de portofolii.

De asemenea, cu ajutorul informatiilor analizate de catre analistii itDepot , s-a putut determina interesul antreprenorilor din judetul Suceava pentru utilizarea acestor panouri solare. In acest sens, volumul de cautari pe internet s-a majorat cu 5,63% in perioada octombrie 2016-martie 2017, fata de anul anterior. Asadar, Suceava se situeaza pe locul 31 in topul judetelor cu cele mai mari cresteri, pe primul loc fiind Harghita, iar pe ultimul Giurgiu.

“Deoarece mediul de afaceri din Romania a intrat pe un trend ascendent al tehnologizarii si digitalizarii dorim sa aducem in atentia antreprenorilor oportunitatea de a accesa un astfel de program european care poate reprezenta un real beneficiu in strategia de management prin minimizarea costurilor privind consumul de energie electrica” a declarat Ana Maria Dragomir Project Manager itDepot.