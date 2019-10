Fie ca nu mai stii ce sa citesti sau vrei sa faci un cadou pe care persoana care il va primi sa il aprecieze, tine cont ca zodia in care s-a nascut cel caruia ii este destinata cartea te poate ajuta sa alegi cadoul cel mai potrivit. Unii nativi sunt mai romantici, altii mai razboinici, in vreme ce alte persoane sunt extrem de practice. Iar zodia iti poate spune multe despre personalitate, ceea ce te va ajuta sa alegi cadoul potrivit, chiar si cand vine vorba de carti.

Berbec

Ii place sa citeasca orice tine de istorie sau razboi. In special barbatilor, carora le poti face cadou si carti despre strategii folosite in competitiile sportive. Femeile sunt, insa, mai inclinate spre partea mai practica si vor aprecia cartile despre modalitati de decorare sau chiar albume care sa prezinte in detaliu arhitectura si design-ul caselor unor celebritati, dar si recomandari ale designer-ilor.

Taur

E un gurmand, asa ca o carte de bucate, cu retete de mancaruri elaborate e exact ceea ce i se potriveste. Taurul are rabdare sa pregateasca feluri deosebite de mancare, pentru ca imaginatia lui de gurmand il va ajuta sa gaseasca cele mai gustoase combinatii. Asa ca nu mai sta pe ganduri. Fugi la librarie si cumpara-i o carte de bucate.

Gemeni

Dualitatea se manifesta in orice domeniu, chiar si in ceea ce priveste personalitatea si preferintele. Insa asta nu poate decat sa iti usureze munca, pentru ca Gemenii apreciaza o plaja larga de domenii, deci ai de unde alege. Poate cel ai potrivit cadou ar fi o carte despre magie sau una despre comunicare.

Rac

Cartile de dezvoltare personala sau romanele de dragoste sunt cele mai potrivite pentru nativele acestei zodii. Sunt sensibile, mamoase, tandre si foarte apropiate de familie. Viseaza la partenerul perfect si sunt extrem de sentimentale.

Leu

E poate cea mai mandra zodie, dar si puternica si, uneori, neinduplecata. Nu incerca sa il inmoi cu romane de dragoste sau poezie, nu sunt pentru el. Mai bine ai alege o carte despre liderii politici sau teste de cultura generala si inteligenta.

Fecioara

E tipicara, asa ca ai grija ce ii oferi. Insa e si preocupata de moda, curatenie si sanatate. Ipohondria e des intalnita la nativii acestei zodii. Ai putea, astfel, sa ii faci cadou un dictionar medical sau o carte de bune maniere si eticheta.

Balanta

Balantele iubesc luxul, chiar si atunci cand nu si-l permit. Asa ca nu vei da gres cu un cadou constand intr-un vechi si scump exemplar al unei carti. Insa romanul pe care i-l oferi trebuie sa fie intr-o stare buna si un design aparte. Poate nu o va citi, insa cu siguranta o va aprecia si o va pastra la vedere.

Scorpion

Il atrag misterele si ocultismul, experientele colorate, asa ca nu vei da gres cu un roman politist sau cu o carte despre zodii si reincarnare. O alta optiune ar fi o carte de psihologie sau un roman psihologic, care sa ii solicite imaginatia si sa il provoace.

Sagetator

Ii place sa calatoreasca, asa ca un album cu fotografii din cele mai indepartate colturi ale lumii ii va placea cu siguranta. Chiar si romanele a caror actiune se desfasoara in mai multe zone ale lumii i-ar fi pe plac. Asta pentru ca Sagetatorul va avea astfel ocazia sa calatoreasca si sa vada locuri noi macar in gand.

Capricorn

Ii place sa socializeze si sa se intalneasca cu prietenii, asa ca orice carte care ii va oferi un subiect de discutie interesant i se potriveste. Nu de putine ori, femeile nascute in aceasta zodie viseaza la cluburi de lectura pe care sa le frecventeze impreuna cu prietenele, asa ca vei vedea ca bibliotecaare un loc aparte in casa acestor native.

Varsator

O carte amuzanta sigur i se potriveste oricui, asa ca de ce sa nu ii oferi una si prietenului tau Varsator. Nu are mult timp de pierdut, asa ca nu se poate dedica unor carti care sa il oboseasca si sa ii strice dispozitia. O carte de bancuri sau un roman vesel si plin de umor ar fi cadoul potrivit pentru acest nativ.

Pesti

E romantic si visator, asa ca o carte de poezii ar putea fi pe placul lui. Insa are si o latura pragmatica si poate fi inclinat spre tehnologie. Cartile despre contructia unor cladiri ale viitorului sau despre tehnologia folosita pentru crearea robotilor ar putea sa il atraga.