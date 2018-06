Proprietatea cea mai scumpa a Americii, cu cinematograf si un heliport extrem, in finala Extreme Home – cea mai impresionanta casa de pe planeta.

In 2017, proprietatea din Bel Air, Statele Unite ale Americii, care include printre altele un heliport, o galerie Ferrari si o casa cu 12 dormitoare, a fost scoasa la vanzare pentru 188 de milioane de dolari. Initial proprietarul casei din California ceruse 250 de milioane de dolari, intre timp insa a mai scazut 25% din pret. Dezvoltatorul impresionantei proprietati a prezentat-o drept “un trofeu in liga iachturilor si a avioanelor de mari dimensiuni”.

Proprietatea, un conac atragator, situat pe o strada din California, ce ofera o priveliste superba asupra orasului si peste Oceanul Pacific a gazduit numeroase celebritati.

Fiecare detaliu a fost ales de proprietarul casei si pus la punct de cunoscutul designer din SUA, Bruce Makowsky.

Potrivit Mansion Global impunatorul conac, situat intr-unul dintre cele mai bine cotate zone din SUA, masoara 3.530 de metri patrati si o suprafata de peste 10 ori mai mare decat media inregistrata in luxosul cartier Bel Air din Los Angeles. Proprietatea are peste 100 de instalatii de arta, o galerie cu autoturisme in valoare de peste 30 de milioane de dolari, doua dormitoare principale, zece camere de oaspeti, 21 de bai, trei bucatarii, cinci baruri, o pista de bowling si o sala de teatru cu 40 de locuri.

Proprietarul conacului ofera ca bonus la vanzare, opt membri ai personalului si salariile lor pe doi ani.

Orasul California este considerat, chiar paradisul mega-conacurilor.

Conacul cel mai scump al Americii din Bel Air concureaza in finala “Extreme House” cu alte sase case impresionante ca design si pozitionare

Conacul cu heliport si cea mai extrema rampa de lasare, construita vreodata, cu privelisti uimitoare in Los Angeles, concureaza cu alte sase case stralucitoare pentru a deveni “The Most Extreme Home” in finala HGTV Ultimate House Hunt.

Toate cele sase case extreme, pline de farmec, au ajuns in finala care prezinta cele mai bune proprietati de pe planeta.

In plus, fata de conacul din Bel Air, California, a fost inclusa o casa cu tematica mediteraneana, cu un superb atrium in stil roman si o cabana cu camera de jocuri cu doua etaje si un perete de catarare in stanca.

O proprietate cu cinci dormitoare din Potomac, Maryland, a fost, de asemenea, selectata pentru impresionantul sau design mediteranean si tigla de mosaic. Pe langa dormitoarele cu design mediteranean casa este dotata cu un atrium mare, palmieri, tigla decorate si piscina cu zid inalt.

O ferma magnifica din Los Olivos, California, si ea in finala, se mandreste cu una dintre cele mai vechi podgorii din Santa Barbara, cu varietati de vinuri Chardonnay, Syrah, Sangiovese si Tempranillo, dar si privelisti minunate spre dealuri sau munti. Are cinci dormitoare si este scoasa la vanzare cu 12,4 milioane de lire sterline.

O cabana din lemn, in salbaticie, in Cullowhee, o localitate din Carolina de Nord este de asemenea in finala HGTV Ultimate House Hunt.

Pusa in vanzare cu peste 5 milioane de lire sterline, casa cu cinci camere, ofera privelisti incantatoare spre o cascada. De la geamurile sale se pot vedea adesea cerbi in salbaticie, doua iazuri si un doc de pescuit sau un parau ce curge lin in padurea izolata, toate aflate pe terenul aferent.

Casa din copac de la Quilcene, Washington

O incredibila casa construita in copac, cu un design de lux din Quilcene, Washington, situata intr-o padure feerica si cu cursuri de ape, cascade se lupta si ea sa castige titlul.

La o distanta de 1500 de metri de malul marii, proprietatea cu trei dormitoare, living impresionant si trei seminee este scoasa la vanzare pentru aproximativ doua milioane de dolari.

O cabana spectaculoasa de pe Insula Sea din Georgia

Cabana amplasata langa un golf, dotata cu camera de joc pe doua etaje, perete de alpinism ce duce la un al treilea etaj si vederi panoramice superbe, este ideala pentru copiii de toate varstele. Tocmai aceste aspecte uimitoate au plasat-o printre primele sase case superbe ale lumii.

Are in plus sapte dormitoare, o piscina impresionanta si este construita pe trei niveluri.

Alegera celei mai impresionante case din lume se face prin vot, pana pe 17 iulie. Organizatorii ofera fiecarui votant posibilitatea castigarii unui premiu de 10.000 de dolari.

Stephanie Anton, presedintele International Luxury Portfolio International, a declarat ca: „Extreme Homes este o categorie deosebit de relevanta in acest an, deoarece am inceput sa vedem o crestere a locuintelor conduse si destinate pasiunilor proprietarilor de lux”.

