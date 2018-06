Patru antrepreori romani le-au dezvaluit antreprenoarelor si femeilor manager prezente la cea de-a VIII-a editie a conferintei “Femei de cariera – Despre antreprenoriat si success in cariera” informatii utile pe care ei le-au dobandit de-a lungul mai multor ani de antreprenoriat.

Iata cateva dintre sfaturile oferite de cei 4 antreprenori, speakeri ai conferintei:

Raluca Radu – Country Manager Answear Romania, Co-Organizator GPeC

Raluca se implica direct in cresterea si educarea pietei de eCommerce, este lector in eCommerce si consultant in zona de strategie online pentru startup-uri. De doi ani are si propria companie de marketing.

In cadrul evenimentului, Raluca Radu a vorbit despre “13 lucruri din 13 ani la granita dintre intraprenoriat si antreprenoriat”.

Iata care sunt cele 13 lucruri pe care ea le-a invatat si le-a intalnit in antreprenoriat:

1.Chiar daca e in trend sa fii antreprenor, nu te baza ca totul va fi frumos si facil

2. E important sa te pui in papucii celuilalt, de partea cealalta a baricadei

3. Cere ajutor si sfaturi, nu-ti fie teama

4. Masoara: Cifre / Rezultate.

5. Nu sari etape

6. Nu te grabi

7. Experienta si relatiile sunt mai importante decat castigurile

8. Invata sa construiesti echipe

9. Relatii-Networking. Totul e despre oameni.

10. Nu cere permisiunea atunci cand crezi ca vei obtine un rezultat foarte bun si crezi in ceea ce faci. Cere-ti dupa aceea iertare, daca e cazul.

11. Valoare Adaugata vs A Munci mult. Focuseaza-te pe a aduce valoare business-ului tau.

12. Invata sa spui DA

13. Invata sa spui NU

Radu Ciofu – Cofondator SEOmark.ro

Ce faci daca ai un business nou

Pentru ca la inceput nu ai buget prea mare si poate fi greu sau riscant sa investesti in produse, axeaza-te pe servicii. Sunt mai profitabile decat produsele, deoarece poti incepe business-ul cu buget zero.

Radu spune ca este important ca atunci cand incepi un nou business sa nu te axezi pe sau sa promovezi lucruri generice. Vei esua inca de la inceput. Concentreaza-te pe o nisa.

Pentru un succes garantat trebuie sa gasesti o nisa in domeniul pe care vrei sa-l dezvolti, ia un produs si creste-l putin cate putin.

Apoi demareaza un plan de marketing. Google Adwords te poate ajuta in aceasta directie, trebuie doar sa te focusezi pe o idee.

Specialistul in marketing online a spus ca trebuie sa tii cont in special de:

Cat de mare e profitul pentru fiecare client

Cat te costa un click

Implementeaza mai multe scenarii si vezi care este cel mai profitabil

Aloca bani doar in cea mai profitabila sursa de promovare

Dana Nae Popa – Owner pastel

Felul in care incepi un discurs este foarte important… si nu doar in business, spune Dana. Cu cat esti mai natural, cu atat vei capta atentia publicului.

Dana Nae Popa a dezvaluit, de asemenea, care sunt etapele prin care a trecut in dezvoltarea business-ului, ca antreprenor si de care se va lovi orice persoana dornica sa-si dezvolte propriul business.

Incearca si nu renunta

Nu te baza mereu pe noroc

Incalca reguli, daca e nevoie

Vei face mereu lucruri noi

Inveti tot timpul cate ceva

Bucura-te de ceea ce faci

Impartaseste din experienta ta si altora

Nimic nu e greu, trebuie doar sa incerci! Antreprenoriatul este despre urcusuri si coborasuri, a concluzionat Dana.

Roxana Domnica – fondator M.O.R.E. Networking

“Cum devine Networking-ul o investitie de business”.

Nu tu esti cel care alege pasiunile, ci ele te aleg pe tine!

Conversatiile cladesc relatii iar recomandarile sunt acelea care stau la baza networking-ului. Totul trebuie facut cu mult entuziasm, daca vrei sa ai succes, asa cum ea insasi procedeaza. Roxana se declara o persoana cu mult entuziasm, principalul atu in domeniul pe care l-a imbratisat cu ani in urma.

Roxana vede networking-ul ca o investitie de timp, ce aduce multe beneficii antreprenorilor. In viziunea ei, doua sunt mai importante: Marketing-ul si Recomadarile.

Marketingul presupune buget si se intampla automatprin promovare word-of-mouth, public speaking, fie prin link-uri si trafic, pozitionare.

Ceea ce vorbesc altii despre tine iti aduce bani, referinte sau recomandari.

Recomandarea e sfanta in networking, spune Roxana, deoarece intotdeauna oamenii cumpara produse sau servicii in urma unei recomandari, de la persoane in care au incredere. De aceea, 65% din vanzari se fac prin recomandari.

De asemenea, fie ca e vorba de networking sau promovare, Roxana spune ca metoda A.I.D.A este extreme re potrivita. Acesta este un model des utilizat in presales si marketing si se traduce prin:

Atrage Atentia

Starneste Interes

Determina Dorinta

Actiune pentru satisfacerea dorintei

Puterea Multumesc-ului nu trebuie subestimata, concluzioneaza Roxana. Spune “Multumesc” de fiecare data si cu zambetul pe buze.

Sursa: Woman2Woman.ro