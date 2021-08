Incredibil ce bine se ţine! Actriţa Reese Witherspoon s-a pozat cu cei doi copii ai ei, Ava de 21 de ani, şi Deacon, de 17 ani. Ea se ţine bine, încât zici că e sora lor, nu mama, notează click.ro.

Parcă ieri făcea furori în filmul ”Blonda de la drept”! În anul 2001, când juca în acest film, Reese Witherspoon (45 de ani) era o tânără blondă superbă. Şi acum arată la fel de bine, deşi au trecut 20 de ani şi a născut trei copii. La acea vreme, Ava avea numai un anişor, iar Deacon nici nu venise pe lume. Acum cei doi copii mai mari ai divei sunt deja mai înalţi decât mama lor şi îi seamănă foarte mult. Reese este mândră pentru că are o fată şi un băiat atât de mari şi frumoşi. Ava este deja studentă, iar Deacon e la liceu. Actriţa spune că ei se întorc la studii şi se plânge că iar va rămâne casa aproape goală. Şi al treilea fiu al vedetei, Tennessee, de 8 ani, începe un nou an şcolar. Reese va avea mai mult timp să se ocupe de el. Chiar nu îmbătrâneşte şi pare mai degrabă sora copiilor mai mari, pentru că face zilnic jogging. Are un program strict pe care îl respectă cu sfinţenie, potrivit sursei citate.

