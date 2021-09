Desi sunt celebre si au relatii parca din povesti, lucrurile nu sunt de multe ori asa cum le vedem sau le percepem noi. Vedetele internationale pe care o lume intreaga le cunoaste se afiseaza deseori cu partenerii cu care traiesc o relatie frumoasa de dragoste sau cu sotii si sotiile lor pe care declara cat de mult le iubesc. Insa de cele mai multe ori relatiile lor nu merg atat de bine si, dupa o perioada, acestia se despart. Cei care sunt casatoriti apeleaza la un avocat divort pentru a imparti averea, lucru ce se poate afla si din presa atunci cand nu ajung la o intelegere.

Afla care sunt cele mai recente despartiri sau divorturi ale vedetelor internationale, pe care presa imediat le-a facut publice de indata ce le-au aflat:

Irina Shayk si Kanye West

Cei doi s-au intalnit pentru prima data inainte ca Kanye West si Kim Kardashian sa se cunoasca, insa relatia lor recenta nu a durat atat de mult si nu a fost una destul de serioasa. Apropiatii artistului au declarat faptul ca niciodata nu a fost ceva serios intre cei doi, iar Kanye este oricum preocupat mai mult sa isi petreaca timpul alaturi de copiii sai.

Jennifer Lopez si Aled Rodriguez

Un alt cuplu celebru s-a despartit in acest an, ceea ce a generat multe zvonuri in presa si in randul fanilor celebrei cantarete, Jennifer Lopez. Acestia au declarat insa ca au ramas in relatii bune de prietenie, insa niciunul nu a dezvaluit motivul clar pentru care nu mai sunt impreuna.

Ben Affleck si Ana de Armas

Actorul Ben Affleck s-a despartit de Ana de Armas dupa doar un an de relatie, pentru ca se pare ca vietilor lor sunt diferite si cei doi se afla mereu in locuri total opuse. Prietenii apropiati spun ca s-ar putea ca ce doi sa se impace curand deoarece e posibil ca inca sa se mai iubeasca.

Khloé Kardashian si Tristan Thompson

Sora lui Kim Kardashian a avut o relatia frumoasa cu Tristan Thompson cu care are si un copil. Acestia s-au despartit pentru a doua oara in acest an, insa despartirea a fost una de comun acord pentru ca inca se inteleg si nu au facut o drama din asta. Cei doi coopereaza pentru educatia fiicei lor.

Zac Efron si Vanessa Valladares

Renumitul actor Zac Efron s-a despartit in acest an de Vanessa, partenera lui in varsta de 25 de ani din Australia. Se pare ca actorul a avut o perioada de filmari acolo si pe toata perioada a avut acea relatie, insa de cand a parasit tara, acestia nu mai formeaza un cuplu.

Rebel Wilson si Jacob Busch

Renumita actrita care a jucat in filmele de comedie Rebel Wilson se pare ca s-a despartit in acest an de iubitul sau cu care a stat impreuna un an de zile. Aceasta, deschisa si glumeata din fire, si-a anuntat despartirea pe Instagram intr-un mod tipic ei.

Bill Gates si Melinda French Gates

Desi nu sunt chiar celebritati precum artisti, cantareti sau vedete TV, presa a facut mari furori cu vestea potrivit careia Bill Gates a divortat de Melinda Gates dupa o perioada de 27 de ani impreuna. Se pare ca Melinda se gandea la acest divort inca din anul 2019 dupa ce a aflat despre legatura pe care a avut-o cu Jeffrey Epstein.