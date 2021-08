În premieră TV în România, Film Now aduce telespectatorilor vineri, 3 septembrie, de la ora 22:00, producția dramatică Sacrificiul suprem/ The Last Full Measure (2021). Tânăr anchetator al Pentagonului, Scott Huffman (Sebastian Stan) intră în conflict cu aparatul politic de la Washington atunci când se aliază cu veterani ai Operațiunii Abilene pentru a convinge Congresul să-i decerneze post-mortem Medalia de Onoare unui medic al Forțelor Aeriene. Lupta pentru recunoașterea meritelor eroului este plină de tensiune și cu șanse minime de reușită atunci când anchetatorul descoperă o conspirație la nivel înalt. Inspirat din fapte reale, filmul transpune acțiunea cu ajutorul actorului de origine română Sebastian Stan și marchează ultima apariție a actorului Peter Fonda înainte de moarte, dar și ultimul rol pe marele ecran al lui Christopher Plummer (decedat în 2021).

În premieră TV, Film Now difuzează Voyagers – Misiune spaţială (2021) sâmbătă, 4 septembrie, de la ora 21:55. Un grup de tineri sunt trimiși în spațiu în căutarea unui nou cămin pentru întreaga omenire. Au fost crescuți artificial special pentru această misiune – extrem de inteligenți și obedienți. Dar – în timpul zborului – ei descoperă nu doar că sentimentele le-au fost reprimate, ci și că le pot recăpăta. Ceea ce urmează este o nebunie a trăirilor simțite, pentru prima dată, la vârsta tinereții. Pe măsură ce fiecare membru cade pradă instinctelor și sentimentelor, ocupanții navei nu vor mai ști dacă pericolul se ascunde în spațiul necunoscut ce se întinde înaintea lor ori în ei înșiși. Descoperă doar la Film Now viziunea avangardistă despre viitor a regizorului Neil Burger!

În premieră pe Film Now, Bloodshot (2020) rulează duminică, 12 septembrie, de la ora 20:00. Vin Diesel îl interpretează pe Ray Garrison, un soldat de elită recent ucis în acţiune care este readus la viaţă şi transformat în super-eroul Bloodshot. Cu ajutorul tehnologiei corporaţiei RST, el este acum cel mai puternic războinic creat vreodată: capabil să învingă orice și să se vindece de orice rana, este practic indestructibil. Dar, atunci când amintirile lui Ray încep să iasă din nou la suprafață, Bloodshot nu mai ştie ce e adevărat şi hotărăște să ducă o luptă personală pentru recuperarea memoriei. Inspirat de cunoscutele benzi desenate cu același nume și cu un buget de producție de 45 de milioane de dolari, Bloodshot, un spectacol pentru fanii filmelor de acțiune, se vede în weekend doar la Film Now!

În premieră pe Film Now, Will Smith și Martin Lawrence revin în focul acțiunii în Băieţi răi pe viaţă/ Bad Boys For Life (2020) duminică, 26 septembrie, la ora 20:00. Acum, Marcus se pregătește să devină bunic și se gândește să se pensioneze ca să petreacă mai mult timp cu familia. Mike, însă, e în formă, e mândru de asta și se consideră mai pregătit decât oricând să lupte cu răufăcătorii. Dar când soția și fiul unui lord mexican al drogurilor vor să îi ucidă pe toți cei implicați în arestarea și inculparea acestuia (inclusiv pe Mike și Marcus), cei doi pornesc într-o ultimă misiune împreună, apărându-și reciproc spatele. Doar la Film Now fanii Bad Boys îi redescoperă pe cei doi protagoniști și au ocazia, și de această dată, să admire spectaculoase efecte speciale.

În premieră TV în România, Film Now aduce telespectatorilor miercuri, 29 septembrie, de la ora 20:00, producția aplaudată de critici și de public, Queen & Slim. Ceea ce ar fi trebuit să fie prima întâlnire dintre Slim (Daniel Kaluuya) și Queen (Jodie Turner Smith) se transformă într-un coșmar, atunci când un polițist îi trage pe dreapta pentru o încălcare minoră a regulilor de circulație. Situația se tensionează, iar când omul legii atacă, rănind-o pe Queen, Slim o apără și împușcă ofițerul cu propria lui armă. Etichetați drept ucigași de polițiști, Slim și Queen simt că trebuie să fugă și să se sustragă legii. Nu rata miercuri, 29 septembrie, de la ora 20:00, povestea impresionantă a cuplului, doar pe Film Now!