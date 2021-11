Accidentele rutiere sunt deseori soldate cu decese, raniri grave, instabilitate financiara si suferinta. Sunt evenimente care marcheaza toate partile implicate si chiar pot avea impact pe viata asupra unora dintre ele, in special daca nu au fost vinovate.

In aceste situatii, singura alinare poate consta in compensatiile pe care victimele le pot primi, iar un avocat specializat in despagubiri accident rutier Cluj sau oriunde in tara va fi de mare ajutor.

Cine poate beneficia de despagubiri accident auto

Toti cei care au suferit un prejudiciu in urma unui accident rutier, chiar si in calitate de pasager, pot beneficia de compensatii. Acestea pot acoperi facturile medicale de recuperare si tratament, pot acoperi pierderile materiale si, daca victima are avocat bun, chiar si pe cele emotionale.

Un avocat specializat in despagubiri accidente rutiere are la activ mai multe cazuri rezolvate, intelege complicatiile care apar, poate anticipa ce va urma si este in masura sa ajute victimele sa primeasca toate compensatiile pe care le merita.

Prin urmare, daca ai fost victima unui accident auto de care nu esti vinovat, indiferent daca ai fost sofer sau pasager, poti primi despagubiri.

Tipuri de compensatii pe care victima unui accident rutier le poate primi

Cand se gandesc la despagubiri pentru accidentele rutiere, oamenii iau deseori in considerare doar ranile fizice care necesita tratament si masinile avariate. Un avocat cu experienta, insa, stie care sunt toti factorii si toate tipurile de compensatii de care victimele pot beneficia.

Iata ce includ acestea:

Cheltuieli medicale actuale si viitoare – se refera la costul tuturor actiunilor si procedurilor implicate de recuperare fizica a victimei. Poate fi vorba despre costul consultatiilor, al medicamentelor, al terapiei de recuperare, al operatiilor si a tratamentelor necesare in viitor.

Salariile pierdute – Daca leziunile suferite duce la pierderea locului de munca, victima este eligibila pentru compensarea salariilor pierdute si a altor beneficii pe care le avea ca angajat.

Daune materiale – se refera la orice deteriorare a masinii sau a bunurilor personale.

Suferinta si durere – chiar daca sunt mai dificil de cuantificat, pot fi despagubite. Este vorba despre orice tip de suferinta si durere fizica, emotionala sau mentala pe care victima o resimte in urma unui accident de care nu este vinovata.

Cine plateste aceste compensatii?

In majoritatea cazurilor, despagubirile in urma unui accident auto sunt suportate de firma de asigurare a soferului vinovat. In prezent, toti soferii trebuie sa aiba asigurare si sa ofere dovada fizica a acesteia atunci cand li se solicita.

Daca soferul nu are asigurare sau nu poate face dovada acesteia, este susceptibil de amenzi considerabile si, totodata, in cazul unui accident, va trebui sa suporte integral toate despagubirile cuvenite partii vatamate.

Indiferent de situatie, un avocat specializat in accidente auto stie ce are de facut. El se va ocupa in timp util de strangerea dovezilor si a declaratiilor martorilor si va demara actiunea necesara obtinerii despagubirilor cuvenite, aparand interesele victimelor.