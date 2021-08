Oana Roman (45 de ani) are noi probleme de sănătate. Fiica lui Petre Roman a ajuns zilele trecute la spital, pentru o serie de analize medicale, după ce a acuzat stări de rău în mod repetat. Medicii i-au pus un diagnostic ce necesită un nou tratament, potrivit click.ro.

„Recunosc că, de câteva zile, nu prea mă simt în apele mele. Probabil este și oboseala de la toată munca pe care o depunem, pentru că muncim singuri. M-am hotărât să mă duc să-mi fac niște analize, pentru că nu mi-am facut de aproape de 8, 9 luni. Este foarte important să ne facem analize măcar o dată pe an, cel mai bine ar fi, de două ori pe an, cam la 6 luni. Eu, probabil deja mulți știți, am avut acum ceva ani probleme cu tiroida, am avut o hipertiroidie pe care am tratat-o și, de doi ani, nu m-am mai dus să-mi fac analize, pentru că eram bine. Am terminat tratamentul pe care îl luam și acum tare îmi e că de la multe întâmplări și probleme, ca la toată lumea, tare îmi e că tiroida mea s-a dereglat iarăși”, a spus Oana Roman, pe Instagram, în urmă cu câteva zile, potrivit click.ro.

În urma investigațiilor făcute, Oana a primit diagnosticul la care se aștepta din partea medicilor endocrinologi. I s-a reactivat hipertiroidia care i-a dat mereu bătăi de cap.

