Lino Golden a făcut declarații emoționante în cadrul unui interviu online. Pe lângă faptul că a dezvăluit că a avut și el Covid, solistul s-a întors în trecut și a povestit cum și-a pierdut tatăl chiar în anul majoratului, notează click.ro.

Lino Golden (23 de ani) a vorbit în premieră și despre pierderea tatălui său, care l-a marcat pe viață. Avea doar 18 ani când a trebuit să-și înmormânteze tatăl. A fost, de departe, cea mai neagă perioadă a vieții lui. “El avea peritonită și nu a vrut să se ducă la spital deloc până i s-a făcut rău. A mers la spital, l-au operat. Ceva la operație n-a fost ok și i-a afectat creierul, i-a fost afectat capul de un sindrom. Nu mai știa, nu mai recunoștea, rămăsese cu creierul undeva în anii ’80, avea amintiri doar de acolo, a slăbit. Eu, pentru că eram așa mic, muream în mine, nu puteam să-l văd așa, nu puteam să accept. Mi-a fost foarte greu, e greu să-ți vezi părintele așa. De multe ori mă feream să stau prea mult cu el, uneori o luam razna, aveam gânduri din alea proaste, era greu să-ți vezi așa părintele, că nu-și amintește de tine. Trebuia să-l mint ca pe un copil. Într-o seară i s-a făcut rău și se presupunea că are pneumonie, l-au dus la spital, era ok, am vorbit cu el și după m-a sunat un prieten. Eram în living la Alex și la Antonia, vorbeam, eram toți acolo, și am căzut din picioare, am început să țip. A fost foarte greu și cel mai greu mi se pare să-ți înmormântezi părinții”, a povestit Lino Golden, potrivit sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/ce-drama-lino-golden-si-inmormantat-tatal-cand-avea-doar-18-ani-pentru-ca-eram-asa