Venirea pe lume a unui bebelus este momentul la care viseaza aproape orice femeie, care doreste sa devina mama. Insa, nu este intotdeauna general valabil. Poate, unele femei nu sunt neaparat construite sa devina mame sau unele probleme de sanatate, mai complicate, nu le dau voie sa aduca pe lume un bebelus. Fiecare femeie este unica si diferita, iar corpul uneia reactioneaza diferit de alteia.

De aceea, depinde de la femeie la femeie, cat de repede poate sa ramana insarcinata. Daca testele de ovulatie se fac pentru a afla perioada de ovulatie, testul de sarcina este cel care indica aparitia unei sarcini.

Ce e de facut daca ai ramas insarcinata

Iata ce este de facut:

Identifica corect perioada fertila

Pentru a ramane insarcinata este esential sa incercati sa aveti un bebe chiar in perioada fertila. Pentru identificarea acestei perioade ai mai multe variate: calendar de ovulatie, calculator ovulatie, testul de ovulatie.

Testele de ovulatie sunt cele care indica faptul ca ovulatia urmeaza sa se produca in urmatoarele 24-36 de ore. Cu ajutorul acestora poti afla momentul exact de concepere a unui copil. Daca testul de ovulatie este pozitiv, trebuie sa apara doua linii in primele cinci minute, de cand a fost facut. Prima banda, denumita zona de Control, trebuie sa fie mai putin colorata decat linia ce indica zona de Test. In acest caz, sunt sanse mari sa ai ovulatie in urmatoarele doua zile.

Un astfel de test trebuie facut pe o perioada de 4-5 luni, iar daca tot nu ramai insarcinata in acest timp e clar ca ceva este in neregula. Tot ce trebuie sa stii despre testele de ovulatie gasesti aici.

Elimina stresul

Primul pas pe care trebuie sa il faca orice femeie sau cuplu, care doreste sa aduca pe lume un bebelus, este eliminarea stresului. Pe cat posibil, in aceasta perioada trebuie sa te feresti de stres si de probleme pentru a lasa organismul sa isi urmeze cursul natural. Stresul este principalul factor care influenteaza ovulatia si aparatia acesteia. Relaxeaza-te mai mult sau pleaca in vacanta impreuna cu partenerul, daca este nevoie.

Analize complete

Profilul hormonal AMH, FSH, LH, prolactina, progesteron si estradiol, CA125, dar si markerii endocrini TSH, t3 si ft4 sunt analizele pe care se le recomanda medicul specialist atunci cand sesizeaza unele nereguli. Scopul acestora este de a observa dezechilibrele hormonale, afectiunile tiroidiene care duc la infertilitate si determinarea rezervei ovariene.

Daca problema este o disfunctie ovariana sau o rezerva ovariana mica se recomanda medicatie de stimulare ovariana pentru fertilitate.

Echografie transvaginala

Cu ajutorul echografiei transvaginale se poate observa starea uterului si a ovarelor. Daca ovarele sunt micropolichistice se recomanda monitorizarea lor pe o perioada mai lunga pentru a observa daca apare ovulatia.

Histerosalpingografie

Daca sarcina intarzie sa apara si au fost efectuate toate analizele de sange, se recomanda analiza de histerosalpingografie, ce arata starea trompelor uterine. In cazul in care trompele sunt infundate, nu permit fecundarea folicului si aparitia sarcinii este imposibila. Astfel, medicul specialist va efectua aceasta analiza si va actiona rapid, daca este cazul, pentru dezobstructia trompelor.

Analize pentru endometrioza

Endometrioza este o alta cauza care impiedica aparitia unei sarcini. Endometrioza este o afectiune care poate sa nu manifeste niciun simptom, insa nediagnosticata la timp si netratata duce la infertilitate. Daca o femeia are dureri mari in timpul actului sexual si la ciclu, iar analiza CA 125 are valori normale exista suspiciunea de endometrioza. In functie de varsta pacientei, medicul specialist este cel care stabileste tratamentul si ce este de facut pentru inlaturarea acestei probleme.

Analiza de spermograma

In cazul in care problema nu este la femeie, testele de ovulatie ies perfect pozitive si nu sunt alte afectiuni ginecologice, atunci partenerul trebuie sa mearga la medicul specialist. Acesta ii va recomanda sa faca analiza de spermograma si spermocultura pentru a vedea daca exista probleme de infertilitate la el.

Acestea sunt doar cateva dintre analizele premergatoare unui lung sir de analize genetice, in cazul in care sarcina este un obiectiv greu de indeplinit pentru un cuplu. Recomandarile sunt insa diferite, in functie de varsta si istoricul fiecarei persoane in parte.

