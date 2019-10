ISO 9001: 2015 este un standard international dedicat sistemelor de management al calitatii (QMS). El prezinta un cadru pentru imbunatatirea calitatii si un vocabular de intelegere pentru orice organizatie care doreste sa furnizeze produse si servicii care indeplinesc in mod constant cerintele si asteptarile clientilor si ale altor parti interesate in cel mai eficient mod posibil.

QMS masoara totalul tuturor proceselor, resurselor, activelor si valorilor culturale care sustin scopul satisfactiei clientilor si eficienta organizationala. Publicata prima data in 1987, cea mai recenta iteratie (ISO 9001: 2015) inlocuieste ISO 9001: 2008.

ISO 9001: 2015 nu dicteaza care ar trebui sa fie obiectivele unei organizatii sau cum sa le atinga. Cu alte cuvinte, nu spune nimanui cum sa-si conduca afacerea. Este un standard flexibil care permite fiecarei organizatii sa-si defineasca singura valorile, procesele si sa inteleaga care ar trebui sa fie obiectivele, asa incat acestea sa respecte standardul.

ISO 9001: 2015 defineste principiile directoare care pot fi utilizate pentru a crea eficienta prin alinierea si eficientizarea proceselor in intreaga organizatie, in efortul de a reduce costurile, de a crea noi oportunitati, de a satisface cerintele de reglementare si de a ajuta organizatiile sa se extinda pe noi piete in care clientii solicita certificarea ISO 9001 (ultima dintre ele fiind din ce in ce mai cruciala pentru intreprinderile care lucreaza in sau cu sectorul public sau care servesc ca furnizori in scenarii OEM auto sau private – Producator de echipamente originale).

ISO nu efectueaza certificari conform ISO 9001: 2015 in mod direct. In schimb, organizatiile angajeaza un organism de certificare independent pentru a verifica implementarea QMS in conformitate cu cerintele ISO, un consultant.

Daca doresti implementarea acestui standard si in compania ta, o sedinta de consultanta ISO 9001 te va ajuta sa afli mai multe si sa vezi pasii necesari implementarii sistemului QMS.

Organizatiile de orice dimensiune se pot certifica conform acestui standard, inclusiv cele mai mici, fara resurse de calitate dedicate.

De ce este nevoie de o versiune noua si de recertificare?

ISO revizuieste periodic toate standardele pentru a se asigura ca sunt la zi si continua sa fie relevante pentru nevoile organizatiilor din intreaga lume. Ultima revizuire majora a ISO 9001 a fost in 2008. Desi acest lucru nu ar putea parea atat indepartat, cresterea exponentiala a disponibilitatii tehnologiei, produselor si serviciilor pentru consumatori, precum si a dimensiunii si complexitatii ofertei globale lant, au insemnat ca ISO 9001 sa indeplineasca mai multe cerinte noi.

Cerintele clientilor cu privire la produse si servicii, precum si impactul asupra reputatiilor de marca ale companiilor care le pot satisface, cresc in fiecare zi si ISO 9001 trebuie sa indeplineasca aceste asteptari sporite. Tocmai de aceea a fost realizata versiunea din 2015. Iar companiile trebuie mereu sa se certifice conform ultimei versiuni, pentru a asigura calitatea necesara pentru ca fiecare client sa fie pe deplin multumit de serviciile si produsele companiei.