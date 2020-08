Consultantii de afaceri au rolul de a ajuta companiile sa isi creasca veniturile si succesul in industria in care activeaza. Un consultant in afaceri ofera consultanta in management pentru a ajuta organizatiile sa isi imbunatateasca performanta si eficienta.

Acesti profesionisti analizeaza intreprinderile si creeaza solutii pentru a ajuta companiile sa isi indeplineasca obiectivele. Cand ar trebui sa iei in considerare angajarea unui consultant de afaceri? Atunci cand ai nevoie de ajutor asupra drumului ales in business.

Ce poate face un consultant mai exact?

Exista mai multe motive pentru care proprietarii de afaceri ar trebui sa ia in considerare angajarea unor consultanti care sa ii ajute cu business-ul lor. Acestia ofera o gama variata de servicii precum:

Furnizarea de expertiza pe o anumita piata

Identificarea problemelor

Suplimentarea personalului

Initierea schimbarii

Obiectivitate si claritate asupra situatiei afacerii

Reinventarea unei organizatii

Crearea unei noi afaceri

Influentarea altor persoane

Primul pas pe care trebuie sa il faca orice consultant de afaceri se refera la faza de descoperire in care obiectivul se refera la invatarea afacerii clientului. Un bun consultant in afaceri isi face timp sa invete cat mai mult despre afacere de la proprietar si angajati. Acesta poate include turul facilitatilor, intalnirea cu consiliul de administratie si angajati, analiza finantelor si parcurgerea tuturor materialelor companiei. Pe parcursul acestui proces, consultantul de afaceri va descoperi detaliile misiunii companiei.

Odata ce consultantul a afla lucruri esentiale despre companie, acesta intra in faza de evaluare in care obiectivul este sa identifice unde este nevoie de schimbare. Aceasta faza include identificarea punctelor forte si a punctelor slabe ale companiei, precum si problemele actuale si previzibile.

Acest pas poate include probleme pe care proprietarul afacerii le-a identificat deja, precum si noi probleme pe care le descopera consultantul de afaceri.

Pe langa identificarea acestor probleme, un consultant de afaceri ar trebui sa dezvolte solutii si planuri de valorificare a oportunitatilor. Poate o companie are un departament de vanzari deosebit de puternic, dar un departament de marketing slab. Aceasta este o oportunitate pentru companie de a creste resursele de marketing si de a valorifica personalul de vanzari. In aceasta faza, este important ca angajatii companiei si consultantul sa aiba o comunicare deschisa si clara.

Critica constructiva

Este important ca detinatorul business-ului sa tina cont de sfaturile consultantului in aceasta etapa, sfaturi care genera o critica constructiva. Acesta nu ar trebui sa ia aceasta critica personal, deoarece consultantul de afaceri aduce obiectivitate si un punct de vedere nou.

Odata ce proprietarul si consultantul sunt de acord cu un plan, consultantul ar trebui sa intre in a treia faza a consultarii. Aceasta este faza de restructurare sau implementare a planului. In aceasta faza, consultantul se bazeaza pe active si elimina pasivele. De asemenea, monitorizeaza progresul planului si il ajusteaza in functie de necesitati.

Cum sa gasesti un consultant de afaceri

Gasirea unui consultant de afaceri potrivit poate fi partea cea mai dificila pentru proprietar sau conducere. Consultantul ar trebui sa aiba o pasiune pentru munca sa, sa fie organizat si atent la detalii. Este important sa gasesti un consultant care sa aiba experienta in industria ta sau sa aiba experienta in tipurile de probleme cu care se confrunta afacerea ta.

Are experienta practica? Acest lucru poate fi deosebit de important in lumea afacerilor. Daca cineva tocmai ce a terminat studii superioare si spune despre el ca este consultant, stie oare cu adevarat ceva mai mult decat tine? Ia in considerare sa cauti consultanti care au detinut sau conduc cu succes intreprinderi mici sau organizatii mai mari.