Mukinka Chibanga, câştigătorul celui de-al saptelea sezon iUmor, a încântat atât membrii juriului cât şi telespectatorii prin glumele pe care le-a făcut, pe seama obiceiurilor româneşti, cu o lejeritate şi naturaleţe aparte. În viitorul apropiat va deveni tată și a mărturisit, în exclusivitate pentru Click!, cum se simte în această postură.

Click!: Felicitări pentru victoria de la iUmor. Care a fost sentimentul pe care l-ai avut atunci când ai fost desemnat câștigător?

Mukinka: „Nu mi-a venit să cred că s-a întâmplat asta, a fost o surpriză plăcută! Fiind străin, mai ales din Africa, nu e nimic asemănător între mine și europeni, nici felul în care arăt, nici cum vorbesc și mai ales că în România nici nu sunt mulți negri. A fost un moment istoric pentru iUmor, poate chiar și la nivel internațional. A fost o surpriză enorm de mare, chiar nu mă așteptam.”

Ce planuri are Mukinka Chibanga cu premiul cel mare

Mukinka: „Atât eu cât și soția mea gândim pe termen lung. Eu chiar am întrebat-o: «Și dacă voi câștiga, ce facem cu banii?» Am hotărât să punem banii deopart, avem și o casă și am vrea să terminăm cu toate achizițiile, dar mai ales pentru fetița noastră care urmează să se nască în ianuarie.”

