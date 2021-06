Persoanele iubitoare de flori isi doresc sa aiba o gradina plina de culoare si de un miros parfumat inca de la inceputul primaverii. Insa pentru acest lucru este necesar sa planteze din timp florile preferate, chiar din toamna anului precedent. Astfel, in noul an cand va incepe caldura se pot bucura de o gradina frumos inflorita si care sa le bucure privirea si simturile.

Exista anumite flori care se pot planta toamna si care reusesc sa schimbe peisajul inca de la inceputul primaverii. Afla si tu ce flori poti sa iti plantezi in gradina ta pentru a deveni mult mai frumoasa si senina.

Lalele

Unele dintre cele mai apreciate flori in perioada primaverii sunt chiar lalelele. Bulbii acestor flori se planteaza inca din toamna, in special spre finalul lunii septembrie, pana la inceputul lunii decembrie. Important este ca pamantul sa nu fie deja inghetat, chiar daca vremea de afara nu este tocmai placuta.

Laleaua este o planta care poate sa supravietuiasca in pamant la temperaturi scazute. Bulbii se planteaza in gropi de o adancime de 10 sau 12 cm, de preferat intr-un loc cu mai multa umbra. Cu toate acestea, se poate planta oriunde in gradina. Ce poate fi mai frumos decat sa stai pe o banca sau pe orice alt mobilier de gradina si sa privesti la lalelele tale inflorite la inceputul primaverii?

Zambile

Daca iti doresti niste flori frumos colorate, dar si cu un parfum imbietor in gradina ta, atunci zambilele sunt alegerea potrivita si pot fi plantate chiar toamna. Aceste flori, la fel ca si lalelele, infloresc primavara devreme si se planteaza in acelasi mod. Dupa ce frunzele se usuca, se pot scoate bulbii si se pot replanta toamna viitoare.

Narcise

Narcisele sunt niste flori care ofera un aspect placut in orice curte si totodata au un miros delicat, primavaratic. Acestea infloresc in lunile martie-aprilie, putin mai tarziu decat lalelele sau zambilele. Cu atat mai mult, exista si anumite specii care pot inflori chiar si in luna mai. Se recomanda ca narcisele sa fie plantate in special in zone care nu au foarte multa umbra, iar solul nu este foarte umed.

Frezii

Un alt tip de floare frumos mirositoare si care poate sa aduca o stare de bine in orice gradina in care se planteaza in perioada toamnei este frezia. Acestea se planteaza incepand cu luna septembrie, in zone luminoase si infloresc primavara.

Iata si alte flori care se pot planta toamna: irisi, branduse sau lacramioare.

Cateva sfaturi utile despre cum sa alegi bulbii de flori pentru toamna

Daca pana acum nu te-ai mai ocupat de alegerea florilor si nu stii exact cum sa faci asta, pentru ca este important sa alegi cei mai buni bulbi, ar trebui sa tii cont de sfaturile urmatoare: