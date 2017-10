Şi-a pierdut kilogramele, dar nu şi umorul. Îl vedeţi în fiecare luni şi marţi, la “Chefi la cuţite” (Antena 1), mai slab cu aproape 50 kg, iar povestea din spatele transformării este uluitoare. Şi, deşi el îşi numără acum fiecare dumicat, chef Cătălin Scărlătescu (45 de ani) e nevoit să gătească munţi de mâncare delicioasă pentru alţii. Aşa va face şi în perioada 5-8 octombrie, la Festivalul Gustului Românesc, eveniment care va avea loc în Piaţa Ovidiu, din Constanţa. Despre toate a vorbit într-un interviu exclusiv pentru Click!.

Click! Chef Cătălin Scărlătescu, ar trebui să povestiți într-o carte toate vacanțele culinare pe care le-ați făcut în ultimii ani. În 2017 unde ați fost și ce v-a impresionat?

Cătălin Scărlătescu: Anul ăsta am ajuns în Grecia, cu barca, așa cum fac în fiecare an, în Portugalia, în Italia și am luat la pas țara asta frumoasă a noastră, în căutare de rețete. De ceva ani îmi rezerv câteva săptămâni pe an pentru expediții culinare, dacă vreți, în România. Îmi place să ajung la români acasă și să gătesc alături de ei, dacă aflu de vreo rețetă anume pe care vreau să o învăț stau cu ei în bucătărie și gătim împreună. M-a impresionat, de exemplu, o femeie pe care am întâlnit-o pe lângă Bistrița și care gătea numai cu ingrediente cultivate de ea sau culese din pădure. Un stil de viață vechi, arhaic, dar minunat! Apoi, o altă gospodină din zona Beiușului m-a cucerit cu niște plăcinte delicioase pe care le pregătea cu brânză făcută în casă, chiar de ea. România chiar are gust, oameni buni!

Click! Dacă vom merge în clipa asta acasă la Cătălin Scărlătescu și vom deschide frigiderul, ce vom găsi?

Cătălin Scărlătescu: Apă plată, 3 conserve aduse din Portugalia – de mic mi-au plăcut conservele de pește – și ceva brânză bună.

Citeşte articolul complet EXCLUSIV pe: http://www.click.ro/vedete/romanesti/exclusiv-ce-gasim-frigiderul-lui-chef-scarlatescu-dupa-ce-slabit-47-kg