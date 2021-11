Ultima poză pe care Steliana Sima a făcut-o cu colegul ei de scenă, Petrică Mâțu Stoian, a fost pe 3 noiembrie, la filmările edițiilor speciale de sărbători de la Antena 1. Click! vă prezintă fotografia care s-a transformat acum într-o dragă amintire! Dar și ce i-a spus Petrică Mâțu Stoian Stelianei Sima și ce mesaj i-a trimis după penultima emisiune la care au participat împreună!

“Ultima dată ne-am întâlnit acum aproximativ o săptămână, am fost la o emisiune de divertisment eu, Mariana Ionescu Capitănescu, Costel Enceanu și Petrică, la Măruță. Am fost atunci la emisiune și după aceea, după emisiune, mi-a trimis un mesaj în care mi-a spus: ‘Îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru tot, îi mulțumesc că existați și că mi-a dat prieteni adevărați, că mi-a dat prieteni sinceri. Mă bucur că sunt cu voi, mă simt foarte bine în prezența voastră’. La filmarea asta, de pe 3 noiembrie, nu dădea vreun semn sau să se comporte altfel decât de obicei, decât o făcea el de fiecare dată. Era Petrică cel pe care îl știm. Cu glumele lui, el ne binedispunea întotdeauna, cât eram de obosiți, stăteam ore în șir la filmări. El avea glumele întodeauna, îi și ziceam: ‘Mă, de unde le scoți? De unde?’. Și râdea și el după aia. După emisiunea asta, de pe 3, tot așa, încercam să ne punem de acord ce facem, că ne sună toate televiziunile să mergem la filmări, unde mergem, hai să fim puțin mai selectivi! Și el a zis: <Asta e ultima mea filmare la care particip, vreau să îmi văd de viața mea! Nu mai merg, zice, încercați și voi să nu vă mai duceți așa, că e o perioada mai periculoasă!>”. Asta a fost! Am reușit să facem o fotografie, am reușit, așa, pe fugă! Asta a fost ultima fotografie împreună de la filmări!”, a povestit Steliana Sima pentru Click!.

