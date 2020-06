Poate ai auzit despre cresterea vibrariei personale, interioare sau a celei energetice ca mod de a obtine o stare de bine. Se spune ca ne ajuta sa devenim mai fericiti, sa avem mai multa energie, o sanatate mai buna si, in esenta, ne aduce o viata mai buna. Dar cresterea vibratiei nu se refera la ceva nou, ci la obtinerea unei stari de bine prin intermediul actiunilor pe care le facem sau prin gestionarea emotiilor si schimbarea a modului de a gandi. E o terapie cognitiv comportamentala vazuta mistic.

Ce inseamna cresterea vibratiei energetice?

Sa cresti vibratia energetica inseamna, de fapt, sa obtii o stare mai buna, care se manifesta atat psihic, cat si fizic. Daca ai o stare mai proasta, poti sa iti revii mai usor facand anumite activitati care iti fac placere. Si, daca te gandesti, e perfect normal sa se intample asta. Plictiseala, stresul, conflictele si situatiile neplacute iti coboara vibratia energetica, adica iti creeaza un disconfort psihic, deci te fac sa fii trist, demotivat, lipsit de energie, apatic. Insa, activitatile care iti fac placere iti dau mai multa energie pentru ca te entuziasmeaza. Anumite activitati fizice pot sa iti dea ceeasi stare punandu-ti sangele in miscare si accelerand metabolismul.

Asa ca, oricand vrei o stare mai buna, fa ceva ce iti place si putin sport. Chiar daca sportul nu te va ajuta instant si il poti considera obositor la inceput, vei vedea ca treptat va deveni nelipsit din viata ta. Si o data cu practicarea regulata a sportului, te vei simti mai energic si mai bine. Nu uita ca obiceiurile se formeaza in medie in 21 de zile, chiar daca starea de bine apare mult mai reprede. Deci, chiar daca ai observat deja o imbunatatire a starii tale, nu renunta la sport, ci fa un stil de viata din asta, o activitate permanneta in viata ta. Altfel, practicat ocazional, nu va deveni un obicei si vei renunta la activitatile sportive pierzand astfel si beneficiile pe care le aduc acestea.

Ce inseamna activitati placute si cum spun studiile ca ne ajuta

Potrivit studiilor (vezi aici si aici), exista o serie de activitati despre care s-a dovedit ca scad anxietatea si depresia, dau o stare de bine. Petrecera timpului in natura, spre exemplu, imbunatateste sanatatea psihica, ceea ce va duce la o cresterea a vibratiei, adica la o stare mai buna. Iar combinand exercitiile fizice, ele singure avand beneficii asupra psihicului nostru, cu iesirea in aer liber, in natura, vom creste si mai mult beneficiile.

De asemenea, o serie de activitati (unele nu se desfasoara in natura) au mare potential de a genera o stare buna. Printre acestea, potrivit specialistilor, se numara: gradinaritul, gatitul sau voluntariatul.

Vrei sa te simti mai optimist si sa ai o stare psihica mai buna? Apuca-te de gatit. E cea mai simpla modalitate prin care te poti simti mai bine si care e chiar necesara, pentru ca oricum trebuie sa mananci. Incearca retete simple, care nu necesita nici timp prea mult si nici aptitudini deosebite. Altfel, efectul poate fi de frustrare. Daca vrei sa te apuci de gatit si sa testezi niste retete simple si bune, vezi aici niste recomandari.

Opteaza pentru mancarea colorata, daca iti place, decoreaza-o dupa gustul tau. Lasa-ti imaginatia sa te conduca. Daca apelezi la gatit, alege retete sanatoase, nu pe baza zahar sau prajeli. O stare de bine se obtine si mancand sanatos. Si o indigestie nu te va ajuta sa asociezi gatitul si mancatul cu ceva placut.

Ce mai poti face pentru a te relaxa si pentru a te incarca cu energie pozitiva

Exista o serie de activitati pe care le faci cu placere. Identifica-le, pune-le pe o lista si ai grija sa le faci cat mai des, in fiecare zi. Asculta muzica pe care o preferi, vezi filme seriale pe gustul tau, discuta cu prietenii, fa tu cumparaturile la piata sau la magazin, construieste decoratiuni pentru casa ta sau fa curat in casa si aranjeaza-ti locuita asa cum iti place, chiar si cu obiectele pe care le ai deja. Chiar si o mica schimbare te poate ajuta.