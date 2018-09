Ce inseamna, de fapt, un machiaj profesional si care este diferenta intre acesta si machiajul facut de tine?

Un machiaj profesional este o adevarata lucrare artistica, ce are ca scop evidentierea chipului tau si a trasaturilor tale, despre care specialistul considera ca te pot avantaja. Machiajul are ca scop sa-ti ofere un plus de frumusete, fara a-ti incarca tenul in mod necorespunzator.

Un machiaj facut ca la carte difera de cel facut de tine prin multe aspecte. Cel mai important aspect este reprezentat de calitatea produselor si a tehnicilor folosite. Saloanele lucreaza cu cele mai profesionale produse, certificate si acreditate de oamenii de stiinta. Fiecare artist isi permite sa investeasca in asemenea produse, deoarece el isi va amortiza investitia, lucrand cu ele zi de zi.

Un alt aspect care va face ca machiajul sa difere cu mult fata de ceea ce vei reusi tu sa iti realizezi acasa este aspectul si modul in care make-up-ul se potriveste cu tine, cu tinuta pe care o porti, cu stilul tau personal si cu tendintele modei.

Un specialist studiaza toate aceste lucruri, practica zilnic astfel de machiaje si este normal ca experienta sa-l invete ce functioneaza si ce nu. Asa cum tu studiezi pentru a deveni mai bun in ceea ce faci, la fel studiaza si make-up artistul tendintele, pentru a te ajuta sa iesi in evidenta.

Acestea sunt doar cateva dintre principalele beneficii ale unui machiaj realizat de un profesionist. Sigur, asta nu trebuie sa te descurajeze si sa crezi ca mereu va trebuie te lasi pe mana expertilor. Si tu poti invata tehnici de machiaj urmand un curs de specializare si, de asemenea, iti poti achizitiona produse profesionale, care te vor ajuta sa obtii un machiaj profesional si rezistent.

Tu cum te machiezi astazi?

Sursa: Woman2Woman.ro