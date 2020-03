Pe data de 1 martie, publicul și juriul au ales piesa pe care Roxen o va cânta în luna mai la Rotterdam, pentru a reprezenta România la Eurovision 2020. «Alcohol You» a fost preferata lor, însă aceasta este și una dintre melodiile extrem de dragi artistei, cu o profunzime aparte. «Alcohol You» vorbește despre beatitudinea pe care ți-o dă momentul în care simți că te conectezi cu adevărat cu tine însăți.

Roxen se regăsește complet în piesa în care accentul este pus pe această stare, pe faptul că are ocazia si puterea sa se conecteze cu ea însăși foarte rar, doar atunci când reușește să se deconecteze de la tot zgomotul de fond care o înconjoară. “Foarte rar am ocazia să stau alături de mine. În general, suntem pe fugă, suntem atenți la lucruri poate nu atât de importante, însă în final rămânem noi cu noi. Pentru mine este foarte important să mă regăsesc și să schimb ceea ce nu funcționează la mine, astfel încât să am o relație bună eu cu mine, să învăț să mă accept așa cum sunt și să fiu mândră de asta. (…) Piesa Alcohol You transmite acest mesaj, de aceea mă reprezintă, pentru că în acele versuri mă regăsesc, se regăsește o parte din povestea mea de viață.”, a declarat Roxen, conform sursei citate.

