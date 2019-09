Chiar dacă atât Ioana Ginghină, cât și Alexandru Papadopol, au trecut peste divorțul dureros, se pare că cei doi foști soți încă mai au câteva lucruri de împărțit. Deși au o relație civilizată de dragul fiicei pe care o au împreună, se pare că actorul își dorește să nu mai fie deloc asociat cu fosta parteneră, interzicându-i acesteia recent să îi mai folosească numele în interviuri sau declarații, potrivit click.ro.

„Am făcut 43 de ani și am vrut să petrec singură cu o prietenă. M-am plimbat toată ziua prin Roma, am primit un colier de la prietena mea”, a mărturisit vedeta pentru Click!. Escapada Ioanei se pare însă că nu i-a picat bine fostului soț. Imediat ce s-a întors de la Roma, vedeta a primit un telefon de la „Papi”, care în loc s-o felicite de ziua ei, i-a interzis acesteia să-i mai folosească numele. „Și acum cum o să-i spun: el?!”, s-a întrebat actrița.

