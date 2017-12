A devenit o modă printre vedetele autohtone să-şi retuşeze pozele cu diferite programe înainte de a le publica pe reţelele de socializare, iar Mihaela Rădulescu se pare că nu face excepţie. Diva de la Monaco a fost acuzată în repetate rânduri că îşi editează fotografiile, dar nu a recunoscut că ar apela la astfel de artificii, potrivit click.ro.

Mihaela Rădulescu (48 de ani) face ce face şi ajunge în gura cărcotaşilor. De data aceasta, o imagine emoţionantă a dat tonul unui şir de comentarii pe tema fotografiilor modificate de vedetă în Photoshop. Întrebată de ce mâna ei arată ciudat, ca şi cum ar fi fost deformată sau pe fotografie s-a umblat în jurul taliei, Mihaela a dat un răspuns cu care a încercat să-şi convingă admiratorii.

„Ce ai pățit la mână?? E ciudată mâna ta. Mihaela, ori ai editat poza?”, a fost curiozitatea unei tinere. „E o umflătură la cot, de la o căzătură la kitesurf”, a fost şi replica divei, conform sursei citate.

