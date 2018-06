Vladimir Drăghia s-a întors de puțină vreme din Republica Dominicană, unde a fost încoronat câștigător al primei ediții Exatlon. A început să-și reia viața de dinainte de concursul care l-a ținut departe de cei dragi vreme de cinci luni, stă mult cu fiica lui de 11 luni și cu iubita sa, ba chiar iese și la evenimente mondene, notează click.ro.

„Mâncam foarte multă nucă de cocos. La un moment dat am simțit nevoia să mai schimbăm gustul și am ales varianta asta în care am prăjit-o. Am mâncat nucă de cocos proaspătă, prăjită, crudă, udă, pusă în apa de mare care să fie sărată. Cam asta a fost acolo, un concurs de supravietuire", a mărturisit câștigătorul Exatlon.