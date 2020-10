Desi anul acesta a fost unul mai dificil din cauza pandemiei de COVID-19, marile companii producatoare de masini si de reparatii turbine au dat startul realizarii de noi modele de masini electrice. Acestea vor aparea incepand cu acest an, unele dintre ele chiar si la finalul anului urmator.

Producatorii lucreaza din greu pentru a scoate noi modele pe piata, desi in acelasi timp trebuie sa tina cont si de normele de distantare sociala adoptate in fiecare tara. Astfel vor reusi sa introduca tot mai multe modele noi de masini electrice pe care sa le scoata la vanzare imediat. Este vorba despre noi producatori de masini precum Audi si Mercedes care aduc lansari majore in acest domeniul, dar si companii bine cunoscute pentru modelele deja create de masini electrice cum ar fi Tesla, Nissan si Renault.

Masini electrice care vor aparea in octombrie 2020

Ssangyong Korando EV

Versiunile conventionale pe benzina si diesel ale noului rival Nissan Qashqai al companiei sud-coreene au aparut in Marea Britanie inca din 2019, dar se asteapta ca o varianta electrica inspirata de recentul concept e-SIV al lui Ssangyong sa soseasca foarte curand pe piata.

Masini electrice care vor aparea in decembrie 2020

Citroen e-C4

C4 de ultima generatie va sosi cu un stil de coupe-crossover total diferit si va fi oferit pentru prima data ca varianta electrica. Modelul Citroen E-C4 se afla pe platforma EV modulara CMP a PSA Group, utilizata in prezent de Vauxhall Corsa-e, si va folosi acelasi sistem de propulsie.

Mercedes-Benz EQV

Va fi una dintre primele masini electrice din clasa sa care va fi pusa in vanzare si care imprumuta o mare parte din stilul modelului conventional din clasa V.

Se promite o autonomie electrica de 252 de mile, impreuna cu o gama larga de configuratii si preturi incepand de la 70.000 de lire sterline.

Masini electrice care vor aparea in primavara anului 2021

Audi Q4 e-tron

Versiunea concept a viitorului SUV electric mainstream al Audi a fost dezvaluita la Salonul Auto de la Geneva din 2019, dar o versiune pentru vanzare nu va fi gata in anul 2020, ca si al cincilea model electric al firmei. Aceasta masina imprumuta stilul de la modelul existent e-tron si va fi la fel ca Q5 in ceea ce priveste dimensiunea.

Tesla Model Y

Acest model de masina va fi conceput si mai performant si va sosi pe piata tocmai in anul urmator. Este prevazut si cu o versiune mai avansata a sistemului de conducere semi-autonom „supercomputer” al companiei.

Tesla Roadster

O masina sport emblematica care inlocuieste Roadster-ul original, fiind urmatoarea generatie Roadster ce a fost prezentata inainte de debutul oficial. Tesla pretinde ca va avea o viteza maxima de peste 250 mph, un timp de 0-60 mph, de 1,9 secunde, si o autonomie de 620 mile, datorita unui pachet de baterii de 200 kWh – cel mai mare dintr-un EV de productie.

Se asteapta ca preturile sa inceapa de la aproximativ 189.000 de lire sterline pentru primele 1000 de masini, care vor fi inscriptionate ca modele Founders Edition.

BMW IX 3

O versiune electrica a SUV-ului X3 al BMW, iX3, si-a facut debutul la mijlocul anului 2020 cu un nou propulsor cu tractiune spate care cuprinde un singur motor electric. Acesta seamana foarte mult cu X3 alimentat cu benzina, mai degraba decat sa se inspire din designul mai radical i3 si i8 si este doar a doua masina electrica a companiei.

Fiat 500

Noul Fiat 500 electric impartaseste o mare parte din stilul sau cu actualul model pe benzina, dar dedesubt este complet nou, cu o arhitectura personalizata, un motor electric de 117 CP si o baterie de 42kWh litiu iojn. Raza de actiune este cotata la 199 de mile pe ciclul de testare WLTP, oferindu-i un avantaj fata de Mini Electric si Honda E.

Fiat 500 electric va fi pus in vanzare in primul trimestru al anului 2021. Preturile vor incepe de la 32.000 euro la lansare pentru un model decapotabil de editie La Prima.

Ford Mustang Mach-E

Urmatoarea masina realizata de Ford a provocat controverse din mai multe motive. Va fi prima masina electrica care va purta insigna Mustang si are o caroserie crossover. La lansare, versiunea de top promite 332 CP si o durata de 0-60 la mijlocul a 5 secunde.

Livrarile pentru aceasta masina in Marea Britanie au fost initial programate pentru al treilea trimestru al anului 2020, dar Ford a amanat pentru primavara anului 2021 pentru a avea timp suficient pentru testari si imbunatatiri. Desi preturile nu au fost inca oficializate, se asteapta sa coste de la aproximativ 42.000 de lire sterline pentru un model entry-level, crescand la peste 60.000 de lire sterline pentru versiunea de top.