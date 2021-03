Au ieșit, în sfârșit, la iveală mesajele mult-așteptate pe care Laurette Atindehou le-a schimbat cu agresorul ei, Marian Tătic, înainte de întâlnirea de la hotel, de pe 9 martie! Cel care a făcut publice mesajele a fost chiar bărbatul, potrivit click.ro.

Laurette a amenințat și ea, încă de la începutul scandalului, că va da publicității mesajele dintre ea și agresor, dar după ce acestea vor fi depuse la dosar. Ieri, Laurette a fost la audieri la secția 10 de Poliție și, la ieșirea de acolo, a declarat că îl va da în judecată pe Marian Tătic pentru defăimare publică, după ce acesta a dezvăluit că s-a întâlnit cu ea pentru a întreține relații sexuale contra cost. În mesajele puse la dispoziție pentru Cancan.ro, de către Marian Tătic, Laurette îi transmite bărbatului ce cadou dorește, un obiect de lenjerie intimă de lux, dar și adresa hotelului unde ar fi trebuit ca cei doi să se întâlnească, conform sursei citate.

Marian Tătic (M.T.): OK, ne vedem acolo la 20:30.

Laurette Atindehou (L.A.): OK. D, mărimea 38. Red roșu.

M.T.: OK, am reținut, îți trimit poze înainte să iau ceva. Care să îți placă ție, în primul rând. Ai ajuns cu bine acasă, sper. O seară plăcută și frumoasă îți doresc și mă bucur că, în sfârșit, am reușit să ne vedem. Te pup, seară frumoasă și îți scriu mâine.

După 30 de minute, Laurette a revenit cu alte mesaje pe Whatsapp. Ea a trimis o fotografie cu body-ul roșu pe care și-l dorea pentru întâlnirea de la hotel.

L.A.: Ăsta îl au.

M.T.: Ce mărime dorești?

L.A.: 38 port eu. La orice. M.

M.T.: Au M. Dorești să îți iau așa?

L.A.: Da.

