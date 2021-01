Culiță Sterp, Faimosul de la Survivor România 2021, se poate declara un răsfățat al sorții. A fost înzestrat cu o serie de calități, în plus, este omul care nu a ezitat să muncească din greu pentru binele familiei sale și pentru propria-i evoluție, notează click.ro.

Culiță Sterp este acum celebru, iar melodiile sale apreciate de milioane de fani. Însă el are și o îndeletnicire total aparte de cea artistică. Culiță a povestit cum, în urmă cu câțiva ani, a oferit ajutorul necesar pentru venirea pe lume a 1000 de miei. „Nu prea îmi plăcea această muncă, dar 40 la sută era de plăcere, 60 la sută era de nevoie. Fiind 4 frați, munceam prin rotație și nu aveam mereu bani să plătim muncitori. Și dacă aveam bani, nu prea găseai pe cine să aduci ca să muncească, că este dificil. De câte ori am stat de Crăciun și de Paște la oi… aveam mai multe turme. Iarna era cel mai greu, când fătau oile. Când a plecat tatăl meu de acasă, eu împreună cu un alt băiat am asistat la nașterea a peste 1000 de miei. Am moșit peste 1000 de oi. Aveam 19-20 de ani atunci”, a povestit Culiță Sterp despre experiența moșitului, potrivit sursei citate.

