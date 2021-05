Înainte de a deveni celebre la tv, multe dintre persoanele publice de acum şi-au câştigat pâinea lucrând în domenii dintre cele mai variate. De exemplu, fostul cârcotaş Mihai Găinuşă a muncit într-o centrală telefonică, actorul Adrian Văncică a fost animator într-un parc de distracţii, Toma Cuzin sau Radu Ille au fost mineri, iar Vasile Calofir a dormit în gară, notează click.ro.

Mihai Găinuşă (50 de ani), fostă vedetă la “Cronica Cârcotaşilor”, i-a povestit Nataşei Culea, în emisiunea „BookMedia” de la A7TV, că a lucrat într-o centrală telefonică. „Terminasem un liceu industrial de profil, de poştă şi telecomunicaţii, am fost distribuit într-o centrală telefonică unde nu ştiam să fac nimic. Patru ani de zile am luat un salariu binemeritat acolo. După care am zis că nu o să pot să-mi petrec toată viaţa într-o centrală şi am zis să fac ceva. Aveam un viitor asigurat pe vremea aceea, dar s-a văzut că era o idee greşită deoarece Romtelecomul de atunci s-a vândut. Şi foarte multă lume a fost dată afară, s-au schimbat şi timpurile, mă rog, s-a trecut la smartphone. Tehnologia a evoluat şi pentru mine a fost simplu, pentru că nu eram în ea, n-aveam nicio legătură. Dar viaţa te aruncă pe unde nu crezi”, a povestit Găinuşă, potrivit surse citate.

Şi Adrian Văncică (44 de ani), alias Celentano din serialul “Las Fierbinţi”, a făcut altceva înainte de a fi actor. „Am stat un an de zile în Coreea de Sud. În 2002, atunci când a fost Campionatul Mondial de fotbal, am lucrat acolo într-un parc de distracţii imens. Am intrat în pielea mai multor personaje. Să vezi ce frumos era când eram costumat ca Zorro. Făceam clovnerie, jongle­rie, show-uri de stradă, intram în pielea unor personaje de basm, să se vadă că eram european. Acea experienţă mi-a folosit enorm, a fost armata pe care n-am făcut-o. A fost o socializare bruscă, pentru că eram acolo cu mai mulţi ruşi, bulgari, moldoveni”, a povestit Adrian Văncică pentru Rock FM, la emisiunea “Morning Glory”. Iar colegul său din acelaşi serial, Toma Cuzin (43 de ani), personajul lui Firicel, a făcut şi el multe alte lucruri, mai scrie sursa citată.

