Sigur ai vazut de multe ori o manichiura nepotrivita pentru contextul in care se afla persoana intalnita. Insa nu toata lumea stie sa isi adapteze manichiura evenimentului la care participa sau contextului. Tocmai de aceea, ne-am gandit sa iti spunem ce poti alege in functie de eveniment, dar si de tendintele pentru 2019-2020.

Atunci cand iti alegi modelul pentru unghii trebuie sa tii cont de mai multe aspecte: contextul, machiajul, coafura, tinuta, dar si anotimpul.

Modele de unghii clasice – unghii potrivite pentru mediul de business sau pentru evenimente office

Putem sa ne facem manichiura si in functie de fiecare eveniment la care participam. Spre exemplu, pentru un eveniment de seara, pentru o cina eleganta sau un dineu, modelele simple de unghii scurte sunt cele mai potrivite. Unghiile french se potrivesc de minune si femeilor care activeaza in domeniul business.

Modele unghii indraznete – ce unghii porti la evenimente mondene?

Insa, daca stilul nostru de viata se apropie mai mult de cel al unei femei libertine, axate pe distractie si evenimente mondene, putem incerca si modele de unghii mai complicate. Spre exemplu, unghiile 3D sau chiar cele cu cristale si cu accesorii sunt ideale in aceasta postura.

Strasurile sunt foarte cautate in acest caz, ele reprezentand o modalitate garantata de a atrage atentia.

Unghii cu gel sau manichiura semipermanenta – ce alegem in 2019?

Atat unghiile cu gel cat si cele semi-permanente sunt la mare cautare, iar trendurile acestea nu par a disparea din pesiaj in urmatoarea vreme. Insa, in cazul unei manichiuri semipermanente, trebuie sa ne gandim la cum vom asorta modelul de unghii ales cu hainele si cu accesoriile noastre.

Modele de unghii de lunga durata – cum sa alegi o manichiura semipermanenta?

Cand ne gandim la unghiile cu gel sau mai ales la manichiura semipermanenta, ne gandim la o manichiura pe termen lung. Aceasta ar trebui sa fie facuta clar in functie de tinutele pe care le vom purta in urmatoarea perioada.

Cu alte cuvinte, astfel de manichiuri de durata se aleg doar in functie de garderoba. Ce haine vei purta in lunile viitoare? Vei putea asorta aceste haine cu manichiura ta? Asadar, inainte sa alegi o manichiura semipermanenta, vezi ce haine se poarta in 2019-2020.

In concluzie, indiferent ce model de unghii vei alege, trebuie sa fii atenta la mai multi factori. Cu ce haine vei asorta acele unghii, care e coafura pe care o vei adopta, pentru ca nu vrei sa fie prea mult, ce accesorii porti de obicei, pentru a vedea daca se potrivesc cu unghiile, ce trenduri noi apar in domeniu si cum te simti tu bine cu unghiile tale. Toate acestea sunt lucruri pe care trebuie sa le iei in calcul.

Ca sfaturi generale, specialistii spun sa alegi mereu ceea iti place, ceea ce te face sa te simti bine si sa fii confortabila. Alege modelele de unghii care iti ofera personalitate si care te reprezinta. Iata modele de unghii care vor fi la moda in 2019-2020.

