Unghiile sunt intotdeauna semne de feminitate desavarsita. Atentia la detalii in ceea ce priveste manichiura unei femei este un semn ca acea femeie se ingrijeste si are un caracter demn de o adevarata doamna. Unghiile au fost mereu in centrul atentiei, fiecare femeie dorindu-si sa iasa in evidenta cu diverse modele de unghii care mai de care mai indraznete.

Cand iti alegi modelul pentru unghii, tine cont de evenimentul la care participi, momentul zilei, machiajul, coafura, tinuta, dar si anotimpul.

In 2019, trendurile in manichiura par a fi orientate spre diverse modele, unele clasice, altele exotice si mai indraznete. Insa, in general, tot ceea ce este elegant si usor de asortat la tinute va fi pe val, considera specialistii.

Ce modele de unghii se poarta in functie de anotimp?

Desi nu este o regula, iti poti face unghiile urmand anumite trenduri in functie de anotimp. Spre exemplu, iarna sunt mult mai de impact unghiile clasice (colorate cu oja rosie) peste care se aplica fie sclipiciul, fie elemente de sezon – fulgi de nea sau modele grafice cu Mos Craciun.

Modele unghii iarna – ce unghii purtam in sezonul rece?

Iarna trebuie sa fii atent si la forme. Conform site-urilor fashion de specialitate, modelele de unghii migdala (forma ovala alungita) sunt cele mai potrivite pentru sezonul rece.

Modele unghii vara – ce modele de unghii sa alegem in sezonul cald?

Vara vei purta unghii in culori deschise, cu forme simple. Unghiile scurte, french sunt cele mai purtate modele in sezonul cald, conform surselor de specialitate. Spre exemplu, se recomanda unghiile pastelate si cu modele florale, pentru sezonul de vara.

Insa tu poti alege diverse modele de unghii pentru 2019, in functie de preferintele tale. Regula de baza este sa te simti tu bine cu modelul ales si sa il poti asorta cu usurinta la diverse tinute.

Sursa: Trendyland.ro