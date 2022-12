Începând cu data de 26 Noiembrie 2022, a fost adoptată Legea 265/2022 în România, privind Registrul Comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în Registrul Comerţului în România. Principalele modificări substanțiale prevăzute de Legea 265/2022 sunt: înregistrarea în Registrul Comerțului în baza încheierii registratorului, formularea plângerii împotriva încheierii de respingere a registratorului și soluționarea acesteia, preschimbarea termenului de soluționare, reglementarea unui singur model de declarație-tip pe proprie răspundere etc. Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații deține o vastă experiență în legătură cu înregistrarea în Registrul Comerțului în România. Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercial și înregistrarea în Registrul Comerțului în România care vă poate îndruma în procedura de constituire a unei societăți în România prin depunerea documentelor necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Raționamentul adoptării prezentei legi este reprezentat de simplificarea procedurii de înregistrare a persoanelor fizice și juridice în România. Digitalizarea înregistrării în Registrul Comerțului în România presupune înființarea societăților de la distanță în România, prin portalul online al Oficiului Național al Registrului Comerțului, pin transmiterea tuturor documentelor necesare în format electronic.

Modificările impuse de Legea 265/2022

Una dintre modificările impuse de Legea 265/2022 se referă la soluționarea cererii de înregistrare în Registrul Comerțului în România. Conform art. 105, noua reglementare vizează soluționarea cererii de înregistrare în Registrul Comerțului în România prin încheiere de către registrator, făcând parte din personalul cu specialitate juridică din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului. Registratorul va soluționa cererea doar în baza actelor scrise depuse, prezența fizică fiind necesară doar în cazuri excepționale. Împotriva încheierii registratorului de respingere a cererii de înregistrare în Registrul Comerțului în România se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii registratorului.

Potrivit art. 113 din Legea 265/2022, plângerea se depune, în cazul persoanelor fizice, la judecătoria în a cărei rază teritorială se află sediul profesional al acestora, iar în cazul persoanelor juridice, la oficiul Registrului Comerţului, care o va menţiona în Registrul

Comerţului şi o va comunica tribunalului în 3 zile lucrătoare de la data depunerii.

Un avocat specializat în drept comercial și înregistrarea în Registrul Comerțului în România vă poate asista în legătură cu înregistrarea în Registrul Comerțului în România, respectând cerințele legale impuse de legislația din România.

Conform art. 105, alin. (6) din noua legislație, solicitantul poate formula o cerere de preschimbare a termenului de soluționare dacă acesta s-a amânat, soluționarea acesteia făcându-se doar într-o zi lucrătoare.

O altă modificare adusă de Legea 265/2022 constă în existența unei singure declarații-tip pe propria răspundere privitoare la îndeplinirea formalităților necesare pentru înregistrarea legală în Registrul Comerțului în România.

De asemenea, toate formalitățile de înregistrare pot fi efectuate electronic, prin intermediul portalului online al Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Potrivit art. 131, procedurile începute înainte de intrarea în vigoare a Legii 265/2022 rămân supuse legii în vigoare la acea dată.

Astfel, modificările impuse de Legea 265/2022 reprezintă o modernizare a procedurilor Registrului Comerțului în România prin digitalizare. Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercial și înregistrarea în Registrul Comerțului în România, care vă poate îndruma în procedura de înregistrare în Registrul Comerțului în România, dar și în legătură cu îndeplinirea oricăror formalități prevăzute de noua legislație.

