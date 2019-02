Pentru prima dată în ipostaza de viitoare mămică, Lavinia Pârva este extrem de activă. Soţia lui Ştefan Bănică se află în al doilea trimestru de sarcină, dar nu are deloc stare! Merge la studioul de înregistrări, vizitează saloanele de înfrumuseţare şi face cumpărături la mall cu prietena ei. Fotoreporterii Click! au surprins primele poze cu burtica ei!

Artista ar trebui să nască la începutul verii, aşa că profită de faptul că se poate mişca şi este extrem de activă. În plus, are o sarcină extrem de uşoară, iar acest lucru ni l-a spus în exclusivitate chiar Lavinia Pârva, din studioul de înregistrări. ”Mă simt foarte bine, nu am greţuri. Acum mă aflu la studio”, a spus artista pentru Click!.

