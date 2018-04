Viaţa roz pe care o afişează vedetele pe reţelele de socializare este de multe ori departe de adevăr. Andreea Raicu este una dintre persoanele cunoscute de la noi care au recunoscut că au suferit de depresie. Vedeta este exemplul care demonstrează că nu ceea ce arătam pe exterior, simţim în mod real. De multe ori în spatele zâmbetelor, se ascunde o mare tristeţe.

Andreea Raicu a mărturisit cu o sinceritate dezarmantă cât de mult i-a întunecat viaţa depresia şi cum a reuşit să se trateze. ”Am făcut foarte multă psihoterapie şi am citit mult şi am vrut să înţeleg ce se întâmplă cu mine. Nu se poate să ai toate lucrurile astea pe care oricine şi le doreşte şi totuşi să nu fii fericit. Am suferit foarte mult ca mama nu era acasă în perioada copilăriei, pentru că era însoţitoare de bord şi plecările ei au lăsat nişte traume foarte puternice. Îmi era foarte dor de ea când eram mică şi nu era şi asta mi-a influenţat foarte mult viaţa şi veşnic am avut această teamă de abandon. (…) Am plâns foarte mult, foarte mult, îngrozitor de mult cred că la un moment dat nici nu mai aveam lacrimi să mai plâng”, a spus vedeta, care s-a regăsit în India, potrivit click.ro.