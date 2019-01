Exista in lume unele retete care sunt pur si simplu imposibil de stapanit, chiar si de catre cei mai mari chefi bucatari ai lumii. Astazi am decis sa impartasim cu voi unele dintre cele mai rar gatite retete. Iar asta nu pentru ca nu ar fi comestibile, ci pentru ca sunt atat de greu de facut, incat si cei mai buni bucatari se feresc de ele.

1. Consommé – nu-ti va veni sa crezi ca o supa este cea mai dificila reteta din lume

Consommé este o supa clasica facuta din carne, rosii, albusuri de oua si radacinoase. Specificul acestei supe este faptul ca aceasta se amesteca incet, de-a lungul timpului de gatire, pentru ca impuritatile sa fie aduse la suprafata, deoarece elementele nu sunt curatite inainte de a se gati.

Din punct de vedere tehnic, este atat de greu de gatit, incat chiar si unii dintre cei mai experimentati bucatari se feresc, nu pot stapani procesul complex de purificare a supei.

2. Turducken – curcan umplu cu carne de rata, umpluta la randul ei cu pui

O mancare cu un specific aparte, absolut special: un curcan complet umplut cu rata, umpluta la randul ei cu pui, de aici numele Turkey-duck-chicken – TurDuckEn

Pregatirea carnii este cheia, deoarece oasele mai mici trebuie indepartate fara a afecta insa aspectul pasarilor. De asemenea, trebuie sa va asigurati ca gaina este gatita complet inainte de a o folosi, insa nu o lasati sa se gateasca pana curcanul este uscat.

3. Sos Bearnaise – sosul francez ce da batai de cap chefilor profesionisti

Un sos francez cu aroma de tarhon, obtinut din unt, otet, ceapa, galbenusuri de ou si ierburi aromatizate, servit adesea cu friptura. Acest sos se face intr-un bain-marie (un castron de sticla pozitionat peste o tigaie de apa clocotita). Cheia este ca apa sa ajunga la temperatura exacta necesara, deoarece daca devine prea fierbinte, ouale se vor intari si nu vor mai putea fi folosite.

4. Painea de Alaska – o paine aflata in topul celor mai grele retete din lume

Aceasta paine se prepara prin inghetarea aluatului, cu o umplutura de vanilie. Se acopera cu un burete ud si se lasa la o temperatura mica pentru a ingheta. Apoi, se baga in cuptor pentru a produce o crusta delicata si coapta la foc natural de lemne.

Trucul acestui fel de paine este cuptorul. Acesta trebuie sa fie foarte fierbinte cand este bagata painea, asa incat sa aiba un timp scurt pentru a se forma crusta, in acelasi timp in care coca inghetata din interior se topeste, lasand vanilia sa se imbibe in paine.

Croissantele – micul dejun francez ce da batai de cap patiserilor

Patiserii care fac cornuri si croissante sunt adevarati mesteri ai patiseriei si cofetariei. Minunatiile facute din aluat stratificat cu unt, vazute pe fiecare masa la micul dejun sunt o adevarata bataie de cap.

Pentru a face croissante perfecte, trebuie sa lucrati aluatul incet si cu o rabdare de fier, lasandu-l sa se odihneasca repetat, pentru a obtine prin coacerea usoara acei fulgi pufosi, acele straturi delicate.

Asadar, iata cele mai dificile 5 retete ale lumii. Tot ce va ramane acum, odata ce stiti ingredientele, este sa luati sortul, sa va indreptati spre bucatarie si sa incepeti sa practicati. Pana va vor reusi aceste retete aveti un drum lung de strabatut.

Sursa: https://www.masima.ro/sorturi