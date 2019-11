Şase luni a stat departe de ţară, timp în care s-a luptat cu cancerul la colon. Rona Hartner a învins temuta maladie, după ce a fost tratată de medicii din Franţa, şi spune că acum este vindecată total. Prezentă recent la deschiderea show-room-ului Antoniei Nae, Rona Hartner a făcut reporterilor Click! mărturisiri cutremurătoare despre lupta ei cu cancerul.

„După trei tratamente era gata să pierd lupta. Tratamentul a fost prea puternic şi am avut o reacţie alergică. Am avut pulsul 144, am făcut embolie pulmonară, febră 40, îl uzeam deja pe tata vorbindu-mi. Eram cu un picior în groapă. Acela a fost mometul cel mai greu, dar doctorii au adaptat imediat tratamentul.”, a mărturist actriţa pentru Click.ro.

