Nostradamus a fost unul dintre cei mai faimosi astrologi ai tuturor timpurilor. El s-a nascut in Franta in 1503, intr-o familie bogata de evrei. Situatia materiala i-a permis acestuia sa studieze deopotriva matematica si medicina, dar si astrologia si stiintele oculte.

Un individ scund si vioi, cu barba lunga, Nostradamus a fost considerat o ciudatenie la Curtea Regelui Henric al II-lea al Frantei. Pasionat de astrologie si de stiintele oculte, Nostradamus a fost invitat la Paris in anul 1556 mai mult din amuzament, insa profetiile sale despre rege ii aduc mai tarziu faima internationala.

Una dintre acestea parea adevarata, dar in acelasi timp ridicola, sugerand ca un barbat orb va deveni rege. Astfel, in iulie 1559, pe cand regele participa la un turnir, lancea prietenului sau a strapuns accidental coiful regal de aur si a patruns in ochi. Insa, o aschie din arma rupta a prietenului sau i-a provocat in final moartea regelui. Intre timp, faptasul, contele de Montgomery a ramas, dupa moartea regelui, singurul suveran al Frantei cu un singur ochi. Astfel, Nostradamus si-a asigurat un renume important in regat.

Din anii 1550 a inceput sa publice cele peste 900 de catrene cu previziuni pentru fiecare an, pana in 3797. Iar intre timp si-a castigat faima de oracol antic sau prevestitor al tuturor timpurilor.

El s-a facut cunoscut mai ales datorita almanahului de catrene, intitulat Les Profeties, publicat in 1555.

Multi au incercat sa-i desluseasca centuriile sau catrenele. Unii au reusit, insa altii s-au rezumat la a-l cataloga drept un sarlatan inteligent care incearca sa profite de cei creduli.

In toate cele aproximativ 900 de catrene Nostradamus vorbeste despre razboaie, dezastre, cutremure si evenimente politice cu rolul de a schimba sensul omenirii, iar 70% dintre acestea s-au adeverit.

Pentru 2018, profetiile lui Nostradamus, contin numeroase evenimente teribile care ne vor schimba complet viata si planeta.

Dintre profetiile renumitului astrolog pentru 2018, cele mai importante sunt:

– Liderul Bisericii Catolice va fi ucis

– Terorismul i-a amploare

-Incalzirea Globala, care va starni multe conflicete armate, este si ea mentionata in previziunile pentru acest an

– China va face o mutare strategica prin care va deveni lider mondial

– O tara sau stat (deslusita ca fiind Statele Unite) va intra intr-o era a incompetentei guvernamentale

– Vestul Statelor Unite se va confrunta cu un cutremur devastator

– America Latina va avea parte de schimbari importante la toate capitolele

– Italia va atrage toata Europa intr-o importanta criza economica

Sursa: Horoscopul de azi