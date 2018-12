Dacă tot vine iarna și sezonul rece bate la ușă, autoritățile si firmele de specialitate au anunțat într-un comunicat oficial ca vor da drumul la căldură la cerere pentru spitale si scoli / grădinițe. Bucureștiul a fost primul înscris pe lista orașelor care au solicitat aceste servicii, fiind cel mai mare consumator de energie din țara noastră. Totul normal pana aici. Dat fiind faptul că Bucureștiul este o metropola cu aproximativ 2 milioane de locuitori, orasul are fară niciun dubiu nevoie de caldură. Insă, ceea ce nu stiati despre sistemul de termoficare din Bucuresti este că acesta ascunde in adancurile asfaltului una dintre cele mai mari retele de conducte furnizoare de energie termica din lume.

Știați că: BUCUREȘTIUL ESTE PE LOCUL 2 GLOBAL la lungimea rețelei de energie termică?

Da, este adevarat. Bucurestiul adaposteste în subteran o rețea de distribuție a energiei termice care deservește peste 1.2 milioane de utilizatori, plasați in peste 560.000 de apartamente si peste 5000 de institutii. În fond, capitala noastră are cea mai lungă conducta de energie termică din lume. Aceasta masoară aproximativ 4000 de kilometri. Imaginati-vă că, daca am intinde in metri liniari conducta de energie termică ce zace sub străzile circulate zilnic de milioane de oameni, am putea ajunge aproape la distantă dintre București și Londra – dus întors.

Bucureștiul se pregătește să modernizeze sistemul de termoficare conform standardelor europene

Nu este de ajuns doar ca suntem in topul celor mai mari sisteme de termoficare din lume, spun specialiștii. Acestea si trebuie sa funcționeze și sa deservească populația conform unor standarde. Modernizarea, mentenanța si dezvoltarea acestui sistem conform criteriilor impuse de UE este unul din eforturile principale făcute de bucureșteni. Creșterea satisfacției celor racordați și creșterea eficienței economice a acestor sisteme este un plan principal pe care autoritățile il au in vedere in acest sens. Asadar, iată un lucru mai puțin mediatizat despre capitala noastră, însă un lucru care ne pune pe harta lumii, din nou între primele locuri. Ne rămâne doar sa așteptăm implemntarea lucrărilor care sa ne aducă pe locul unu și in ceea ce privește eficiența si eficacitatea acestui sistem.