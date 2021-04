Epilarea definitiva cu laser este o procedura medicala care necesita atentie deosebita din partea medicului in timpul sedintelor de epilare, dar si a pacientului dupa terminarea acestora. Aceasta se realizeaza in baza unei consultatii initiale in care se prezinta istoricul medical al persoanei, ce tip de piele/par are, ce parametri se vor folosi si ce trebuie sa faca pacientul dupa sedintele de epilare definitiva.

Pentru a nu aparea riscuri si reactii adverse in urma epilarii definitive, specialistul de la salonul de infrumusetare iti va recomanda sa respecti anumite reguli printre care:

1. Daca esti insarcinata sau alaptezi, este contraindicata epilarea definitiva

Femeile insarcinate sau cele care alapteaza nu pot efectua acest tratament din prisma faptului ca pot aparea efecte asupra fatului. Astfel, este recomandat sa evite epilarea definitiva cu laser dioda si sa se rezume, pentru moment, la metodele clasice de epilare, cum sunt cele cu aparatul de ras, ceara, creme depilatoare sau epilatoare electrice.

2. Persoanele care sufera de anumite boli nu pot apela epilarea definitiva

Epilarea definitiva cu laser este interzisa pentru persoanele care sufera de boli care fac referire la: diabet, lupus eritematos, epilepsie, cancer, herpes pe zona de tratament, infectii pe piele, boli endocrine, tulburari hormonale, boli de sange (de coagulare a sangelui), tratamente cu aspirina, cu isotretinoin, medicamente pentru afectiuni endocrine, antiinflamatoare sau care produc fotosensibilitate, arsuri solare, piele bronzata excesiv. Aceste persoane trebuie sa consulte medicul specialist inainte de a se gandi la un astfel de tratament si doar in urma recomandarilor acestuia sa se programeze pentru epilarea definitiva.

3. In primele 24h nu este indicat sa faci dus/baie fierbinte

Medicii specialisti nu rcomanda ca dupa efectuarea sedintei de epilare definitiva cu laser dioda sa se faca dus sau baie fierbine. Acest lucru este contraindicat deoarece poate afecta tesutul pielii. Totodata, nici sauna nu este recomandata in aceasta perioada, timp de 48h de la efectuarea sedintei, fiindca poate avea efecte negative asupra pielii.

4. Evita expunerea la soare

In urma sedintei de epilare definitiva cu laser nu este indicat sa iti expui pielea la soare, mai ales daca nu ai aplicat o crema solara cu factor de protectie ridicat. Acest lucru este interzis fiindca pot aparea pete sau arsuri solare in zona unde a fost aplicat tratamentul de epilare.

Tratament de epilare definitiva cu laser: dureros sau nedureros

Foarte multe persoane care isi doresc sa apeleze la epilarea definitiva cu laser se intreaba daca aceasta procedura este dureroasa. Tratamentul de epilare definitiva cu laser nu este dureros, insa in timpul procedurii poti simti anumite piscaturi. In general, in zonele sensibile exista posibilitatea ca pacientul sa simta un disconfort usor in timpul tratamentului.

Acest lucru se intampla in special atunci cand se epileaza zona bikinilor sau axilelor, fiind o zona cu o sensibilitate mai mare decat celelalte. In urma epilarii se poate ca zona respectiva sa se inroseasca dupa epilare, insa cu o crema calmanta aceasta va disparea rapid.

Reactia fiecarei persoane este diferita la tratamente si poate avea loc in functie de tipul pielii pe care o are. Astfel, daca stii ca pielea ta este mai sensibila, te poti astepta ca aceasta sa se inflameze sau sa se inroseasca putin dupa epilarea definitiva. De aceea, inainte de a efectua aceasta procedura estetica este recomandat sa consulti medicul specialist sis a te informezi asupra aparaturii folosite in saloanele cosmetice.