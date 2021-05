Îndelung așteptata reuniune a celor șase actori din serialul Friends a devenit realitate. În evenimentele de promovare, vedetele show-ului au fost emoționate și încântate să se afle din nou în rolurile care i-au consacrat. Fiecare a avut mărturisiri de-a dreptul delicioase, iar Jennifer Aniston a dezvăluit că a furat un obiect vestimentar ce a aparținut personajului lui Courtney Cox, notează click.ro.

Jennifer Aniston, cea care a cunoscut celebritatea grație personajului Rachel Green, a mărturisit că, la sfârșitul filmărilor, a luat drept amintire o rochie purtată de Monica, personajul lui Courtney Cox, într-un episod al sezonului 8: „Am intrat în garderoba ei, am scos rochia de acolo, am luat-o și încă o mai am. O port și astăzi și încă mi se potrivește. Oh, și va fi mereu la modă”, a glumit Jen, potrivit sursei citate.

