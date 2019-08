De foarte multe ori auzim faptul ca geanta de mana a unei femei este mai mult decat un accesoriu. Pentru foarte multe femei ea este un adevarat sanctuar. Acolo isi poarta zilnic alaturi de ele obiectele cele mai de pret sau cele mai folositoare, atunci cand parasesc locuinta.

Ce poarta insa in poseta cele mai cunoscute vedete ale lumii?

Regina Angliei – Elizabeth a II-a

Pe langa rujuri, bomboane cu menta si ochelarii de citit, Regina poarta intotdeauna in poseta nelipsitul stilou si micul manunchi de bani cash. Da, aceasta nu iese niciodata din casa fara bani lichizi. Se stie ca are un obicei de a dona bani tuturor celor care se afla in nevoie.

Ducesa de Cambridge Kate Middleton

Alaturi de obiectele de toaleta, rujul, oglinda si servetelele pentru absorbtia sebumului si transpiratiei, din geanta de mana a Ducesei pare sa nu lipseasca niciodata batista clasica. Fiecare iesire a Ducesei in public necesita un look de neclintit, iar acestea sunt elementele pe care le ia mereu dupa ea pentru a se asigura de acea imagine impecabila.

Actrita Meagan Good

Meagan isi rezerva intotdeauna loc in poseta sa pentru ursuletul sau de plus. Desi pare ciudat acest lucru, actrita spune ca are acest ursulet de ani buni si s-a atasat de el atat de mult, incat nu il poate lasa niciodata acasa.

Celebra Betsy Brandt

Actrita are mereu in geanta sa cheile, insa nu oricum. La acestea are atasat un breloc facut din oasele pestisorului sau care a murit. Aceasta a conservat oasele si si-a facut din ele un breloc, cu ajutorul unui prieten, pentru a pastra mereu vie amintirea animalutului sau preferat.

Fotbalistul David Beckham

Cine spune ca doar femeile pot purta genti de mana. Beckham este vazut mereu cu geanta sa care imita perfect o geanta de doctor. Doar ca in aceasta isi poarta de cele mai multe ori echipamentul sportiv, alaturi de shake-ul proteic si de batoanele pe care le foloseste la sala.

Kim Kardashian

Cel mai scump lucru pe care il poarta Kim in geanta sa este iPad-ul pe care se joaca mereu. Iar in rest poarte chestii precum: peria de par, sticla cu apa, snacks-urile si de cele mai multe ori are si cate un schimb pentru copii. Asadar, pe langa o colectie impresionanta de genti de dama office sau fashion Kim are dupa ea intotdeauna o geanta extrem de mare, care sa ii permita sa aiba toate aceste lucruri in interior.

Patrick Starr

Cunoscuta actrita si cantareata isi poarta in geanta peruca si extensiile, o perie de par, creioane de buze, lentilele de contact si picaturile, fardurile si o multime de cabluri de la telefon, de la boxa portabila, de la laptop si iPad. De asemenea, nu-i lipseste niciodata oglinda din geanta.

Acestea sunt principalele obiecte ce nu lipsesc niciodata din gentile si posetele marilor vedete ale lumii. Tie ce nu iti lipseste nicidata din geanta de mana?