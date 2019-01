La ce va ganditi atunci cand auziti pentru prima data numele de Pucioasa? Unii dintre noi s-ar gandi la o statiune balneara din Dambovita, altii poate s-ar gandi la celebrele lenjerii de Pucioasa, insa putini romani s-ar gandi la un copac ce produce energie electrica si serveste drept incarcador mobil pentru diferite device-uri tehnologice.

Asa este, ati citit corect. Pucioasa este orasul in care marea minune tehnologica s-a intamplat. Primaria Pucioasa a implementat in doar patru luni una dintre cele mai ingenioase idei tehnologice, ce permite locuitorilor sa-si creeze un hotspot de internet sau sa-si incarce telefoanele prin simpla energie solara in plina strada.

Este vorba despre un copac inteligent, un Vtree, asa cum il denumesc producatorii sai, Andrei Vaida si Miguel Borges. Copacul este un dispozitiv solar inteligent care la doar doi ani de la stadiul de concept, deja a castigat doua medalii pentru inovatie in Romania si alte trei premii la concursuri tehnologice in strainatate.

VTREE – copacul care combina energia ieftina si usor accesibila cu serviciile de internet si le ofera pietonilor tehnologie

Productia romaneasca a specialistului Andrei Vaida reuneste peste 10 ani de experienta in domeniul energiei regenerabile. Cu toate acestea, au fost necesare doar patru luni pentru productia efectiva a minunii tehnologice.

Acest copac are frunzele compuse din panouri fotovoltaice, iar fructele sunt mici dispozitive la care te poti conecta wi-fi pentru a avea acces la internet. VTREE este programat la nivel de concept si produs 100% in Romania. Asta deoarece costul de productie a fost unul extrem de mic, iar calitatea una care nu lasa loc de discutii.

Iar conform specialistilor ce l-au proiectat, copacelul ar urma sa functioneze si sa ofere oamenilor acces la tehnologie si internet timp de 50 de ani fara nicio interventie majora de mentenanta.

Ce dotari are copacelul minune?

Copacelul se bucura de unele tehnologii de varf in domeniul conectivitatii. De asemenea, ofera si mobilitate, acesta putand fi asamblat si dezasamblat si montat in orice alt loc. El are 16 prize USB, poate ilumina public folosind energie solara, are o statie meteo urbana si 14 senzori care colecteaza date si analizeaza cu ajutorul creierului starea traficului, nivelul de aglomeratie si calitatea aerului.

De asemenea, copacelul poate furniza si energie electrica pentru incarcarea masinilor electrice. Din cauza aceasta, copacul a inceput deja sa atraga interesul altor municipii. Designul sau este unul extrem de atractiv, iar functionalitatile il fac sa fie una dintre cele mai utile si placute inventii tehnologice pe care Romania le-a descoperit in ultimii ani.

Sursa: https://www.esolar.ro/panouri-fotovoltaice.html